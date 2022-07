EQUIPE DE FRANCE. Avec sa nouvelle stratégie, le Japon a-t-il une chance face aux Bleus ?

Ce samedi matin, l'équipe du Japon et l'équipe de France joueront la revanche du match de la semaine dernière. Les Japonais pensent s'améliorer.

Les Bleus vont en terminer avec leur saison ce samedi matin. Après neuf rencontres disputées depuis la première en novembre 2021 et la victoire face aux Pumas, les hommes de Fabien Galthié pourraient enchainer une dixième victoire de rang. Ce serait historique dans l'histoire du rugby tricolore, en plus de réaliser une saison invaincue. Mais en face, le Japon compte bien laver l'affront du premier test (défaite 23-42) et se rattraper. Surtout qu'un troisième Test en guise de "belle" est prévu en novembre prochain à Toulouse. Celui-ci pourrait être considéré comme le match décisif qui décernera le vainqueur des trois rencontres.

Rugby. Le solide programme de l'équipe de France avant la Coupe du Monde connu !Alors que les Brave Blossoms ont réalisé une première mi-temps de qualité, ces derniers ont complètement perdu pied au retour des vestiaires. Les Français ont inscrit pas moins de quatre essais pour prendre définitivement le meilleur sur leurs adversaires. Le sélectionneur des Nippons, Jamie Joseph, a expliqué en conférence de presse que son équipe a manqué de maîtrise à ce moment de la rencontre.

Nous avons été capables de mettre les Français sous pression, mais en seconde mi-temps, nous avons manqué de maitrise et avons surjoué à certains moments.

Nous n'allons pas chercher à changer la manière dont nous jouons, mais nous aurons besoin d'être un peu plus malins avec le ballon. C'est un autre gros match pour nous. Nous devons nous y préparer.

Déjà face à l'Écosse en novembre dernier, les Japonais avaient systématiquement joué tous leurs ballons à la main, se faisant donc parfois contrer dans leurs propres 22 mètres.

Avec le retour du demi d'ouverture Yu Tamura (69 sélections) sur le banc, le Japon peut espérer plus de contrôle et d'expérience pour la fin de match. Les coéquipiers de Michael Leitch auront besoin d'une meilleure utilisation du jeu au pied. "Lors du premier match, nous avons commis beaucoup de fautes de main, on n’a pas su garder le ballon et on a perdu. La France, elle, s’est concentrée sur son jeu mais, cette fois, nous sommes préparés : on veut contrôler le match", a confié le talonneur capitaine Atsushi Sakate en conférence de presse.

''Siège'', rucks, ''Bridgeur'' : en mode Professeur, Galthié décrypte le match face au JaponL'équipe de France s'attend d'ailleurs à un changement tactique des Braves Blossoms. Le sélectionneur, Fabien Galthié, a expliqué également qu'avec Max Spring et Matthieu Jalibert, qui peuvent être utilisés en 15, les Bleus sont préparés à ce que le Japon ait un jeu plus "européen", à savoir plus de dépossession. Il en faudra face à une telle défense tricolore hermétique, au lieu de simplement jouer devant la ligne défensive.