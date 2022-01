Équipe de France. ''Ce sera trop tôt pour lui'' : Fabien Galthié se passera d'Ollivon au Tournoi des 6 Nations

Même si cela était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Fabien Galthié a confirmé que Charles Ollivon serait ''trop court'' pour participer au prochain Tournoi des 6 Nations.

Blessé lors de l'ultime rencontre de la saison passée en Top 14, Charles Ollivon souffrait d'une rupture des ligaments croisés. Opéré peu de temps après, celui qui fut nommé capitaine des Bleus sous le mandat de Fabien Galthié se rapproche peu à peu d'un retour à la compétition. S'il a manqué les deux dernières tournées, le sélectionneur du XV de France l'a assuré, Charles Ollivon fait bel et bien toujours partie de son projet. En revanche et même si cela était plus ou moins attendu, il ne participera pas au prochain Tournoi des 6 Nations.

VIDEO. Un retour de Charles Ollivon (RCT) en équipe de France pour le Tournoi peu probable

En effet, Fabien Galthié l'a confirmé ce mercredi, lors de sa première conférence de presse de l'année, dans des propos retranscrits par L'Équipe.

Charles Ollivon fait partie de nos 75 joueurs (sélectionnables) mais il est en phase de reprise. Il espère reprendre courant février (avec Toulon) et on va suivre ça de près. Il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas dans le groupe, mais pas à court terme, plutôt à moyen terme. Je pense que le Tournoi sera trop tôt pour lui, il sera trop court, il en convient. On se projette plutôt sur la deuxième partie de la saison internationale. Ça lui laisse le temps de ne pas aller trop vite.