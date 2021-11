Équipe de France. Antoine Dupont : ''À la base, le poste de numéro 9 ne m'a jamais fait rêver !''

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Dupont est revenu sur le poste de numéro 9. Une position qu'il était loin d'aimer au départ.

Alors qu'Antoine Dupont sera capitaine ce soir pour le match face à l'Argentine, le Toulousain a accordé un long entretien au journal Sud-Ouest , dans lequel il s'est livré sur son premier capitanat chez les Bleus, mais également sur son parcours rugbystique. Une interview intéressante, dans laquelle le joueur de 24 ans est notamment revenu sur le poste de demi de mêlée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier n'était pas enchanté d'occuper cette position, loin de là : "À la base, le poste de numéro 9 ne m'a jamais fait rêver ! Je n'y jouais pas en club. Je n'y ai commencé que dans les sélections régionales et nationales, en moins de 17 ans et moins de 18 ans. Et quand je suis parti à Castres, j'ai bien compris que, si j'espérais jouer, ça serait en 9". De base ouvreur, le natif de Lannemezan a donc dû s'adapter à un nouveau poste qu'il n'appréciait pas plus que ça, s'il voulait performer au plus haut niveau.

Car ce qui dérangeait Antoine Dupont à ce poste, c'était qu'il avait peur de s'ennuyer, en étant qu'un simple relayeur du jeu : "Il y a quelques années, on voyait peu de demis de mêlée porter le ballon. C'était surtout des éjecteurs, des gestionnaires. Je ne me retrouvais pas là-dedans. Lorsque je voyais un 9 qui n’avait pas fait un plaquage, parce qu’il était replacé dans le second rideau, et qui n’avait fait que des passes et des jeux au pied, je me disais que je me serais fait ch… Je connais les situations de jeu qui me procurent du plaisir : je fais en sorte de les vivre un maximum de fois". Porter le ballon, attaquer la ligne, faire des différences, plaquer, gratter etc... Voilà ce qu'aime Antoine Dupont, qui agit parfois comme un véritable neuvième avant, tant il est fort et puissant dans ces registres. On peut le voir parfois même dans la ligne de 3/4, pour distribuer le jeu comme un 10, ou bien pour aller défier les défenses adverses. VIDEO. XV de France. Un coach anglais analyse l'une des armes d'Antoine Dupont : sa qualité de passeUne liberté que peut se permettre l'ancien Castrais, au vu de ses performances de ces dernières années. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il apprécie de la part de ces entraîneurs : ils lui laissent carte blanche. "Je ne suis pas toujours à la place à laquelle je devrais être. Mais c’est parce que j’affectionne ce style de jeu et que j’ai des entraîneurs qui ne me brident pas là-dessus. Ugo Mola ne m’a jamais fait de réflexion là-dessus, même si, comme Fabien Galthié, il me dit de coller un peu plus au ballon parfois. Il peut m’arriver d’être un peu en retard sur le ballon, mais ils savent que ça fait partie de mon jeu". Toujours est-il que même si "Toto" a du mal à se faire à ce poste, ses qualités physiques et techniques font de lui l'un des meilleurs à son poste dans le monde entier. Certains parlent même de lui comme le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Souhaitons-lui de continuer sur sa lancée, et dès ce samedi soir, face à de redoutables Pumas.