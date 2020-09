Dupont vs Cooney : L'Irlandais peut-il mettre à mal le petit prodige ?

Le match Stade Toulousain vs Ulster comportera un duel de grande classe : Antoine Dupont vs John Cooney.

L'exercice ne sera pas facile pour le Stade Toulousain ce week-end, en 1/4 de finale de Champions Cup face à l'Ulster. Les Toulousains n'ont remporté que 33 % de leurs matchs face aux Irlandais (3 victoires, un nul, 5 défaites). Mais pas de quoi paniquer, les statistiques montrent que l'Ulster n'a gagné que 2 de ses 6 derniers quarts de finale, dont un face à Toulouse en... 1998/1999. Les rouges et noirs sont eux invaincus à la maison lors des 9 dernières réceptions en Champions Cup (un nul).

Les deux numéros 9 du Stade Toulousain et de l'Uster vont s'affronter ce week-end dans un duel interne de haut vol. D'un côté, on ne présente plus Antoine Dupont et ses qualités. De l'autre, John Cooney a l'expérience du poste avec plus de matchs à son actif que le jeune prodige. Cooney compte 4 matchs de plus qu'Antoine Dupont (2) lors des phases de poules de Champions Cup, avec 457 minutes de temps de jeu contre seulement 142 pour le Français. Mais Cooney peut-il prendre le dessus sur Dupont ?