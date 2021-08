Dommage ! Pas de Rugby Championship en Europe : une solution alternative trouvée

En réponse à l'impact continu de la pandémie, la SANZAAR a confirmé des changements majeurs dans le calendrier des matchs du Rugby Championship.

Vers une délocalisation surprise du Rugby Championship en France et en Europe ?On ne verra pas les All Blacks en France avant novembre. L'hypothèse d'une délocalisation des matchs du Rugby Championship en Europe en raison de la pandémie de Covid avait été émise. Ce mardi, la SANZAAR a confirmé une autre option ainsi qu'un nouveau calendrier. Ainsi huit matches du tournoi se dérouleront désormais dans le Queensland, dont le très attendu Australie vs Nouvelle-Zélande qui devait se jouer à Perth le samedi 28 août. Celui-ci au lieu au stade Optus de Perth à une date qui sera annoncée dans les prochains jours. Cela signifie qu'il n'y aura pas de matchs joués en Nouvelle-Galles du Sud (Sydney et Newcastle), dans le Territoire de la capitale australienne (Canberra) ou en Nouvelle-Zélande (Auckland et Dunedin) comme prévu auparavant. La compétition s'étendra jusqu'au 2 octobre puis les nations du sud prendront la direction de l'Europe pour les tests de novembre. Autumn Nations Series : La programmation dévoilée avec les horaires des Bleus

Le nouveau calendrier du Rugby Championship

Tour 1

14 août : Nouvelle-Zélande 57 v Australie 22 [Eden Park, Auckland]

14 août : Afrique du Sud 32 v Argentine 12 [Mandela Stadium, Port Elizabeth]

Tour 2

21 août : Argentine 10 v Afrique du Sud 29 [Mandela Stadium, Port Elizabeth]

TBC: Australie v Nouvelle-Zélande : Optus Stadium, Perth

Tour 3

12 septembre : Nouvelle-Zélande v Argentine : CBUS Super Stadium, Gold Coast

12 septembre : Afrique du Sud v Australie : CBUS Super Stadium, Gold Coast

Tour 4

18 septembre : Argentine v Nouvelle-Zélande : Suncorp Stadium, Brisbane

Saturday 18 septembre : Australie v Afrique du Sud : Suncorp Stadium, Brisbane

Tour 5

25 septembre : Nouvelle-Zélande v Afrique du Sud : QLD Country Bank Stadium, Townsville

25 septembre : Australie v Argentine : QLD Country Bank Stadium, Townsville

Tour 6

2 octobre : Afrique du Sud v Nouvelle-Zélande : CBUS Super Stadium, Gold Coast

2 octobre : Argentine v Australie : CBUS Super Stadium, Gold Coast