Disparition de Medhi Narjissi : Le rapport de la FFR dévoile des failles graves dans l'encadrement

La FFR publie son rapport suite à la disparition tragique de Medhi Narjissi en Afrique du Sud. Des erreurs d’encadrement et des décisions risquées sont pointées.

Le 7 août 2024, Medhi Narjissi, jeune joueur du Stade Toulousain, disparaissait tragiquement en Afrique du Sud. En stage avec l’équipe de France U18, il avait été emporté par l’océan lors d’une séance de récupération sur la plage de Dias Beach, au cap de Bonne Espérance. Aujourd’hui, la Fédération Française de Rugby (FFR) vient de rendre son rapport après plusieurs semaines d'enquête.

La décision de mener cette séance sur cette plage s’avère avoir été prise sans évaluer correctement les dangers du site. Les courants d’arrachement, les vagues puissantes et la présence de rochers n’ont pas été pris en compte, alors que des panneaux d’avertissement étaient pourtant visibles sur place.

La FFR s’interroge sur les processus de décision ayant conduit à maintenir cette séance malgré les risques. Selon certaines informations, un conseiller technique aurait perçu le danger, mais l’alerte n’a pas été suivie d’annulation, ce qui soulève de nombreuses questions.

La FFR s’interroge en outre sur le processus décisionnel ayant conduit à la tenue de cette séance, alors que les risques liés à la plage de Dias Beach ont pu être perçus au moins par un conseiller technique sportif, en amont de la séance, sans pour autant l’avoir annulée.

Sur place, l’encadrement et la gestion de la séance ont laissé à désirer, avec des consignes floues pour les joueurs et le staff. Les conditions de mer, décrites comme particulièrement difficiles ce jour-là, n’ont pas non plus été suffisamment prises en compte.

Une fois sur place, les panneaux d’avertissement sur la dangerosité du site n’auraient pas été pris en compte, ce qui apparaît particulièrement critiquable au vu des conséquences dramatiques qui en ont résulté.

La Fédération se questionne également sur les tentatives de sauvetage : "La FFR s’interroge sur le fait de savoir si une tentative de porter secours à Medhi Narjissi à l’aide de la bouée de sauvetage à disposition aurait pu être envisagée ou si les membres de l’encadrement auraient pu entreprendre directement une quelconque action de secours. Dans la négative, cette circonstance semble confirmer que les conditions en mer étaient particulièrement dangereuses".

Face à ces constats accablants, la FFR a sollicité le ministère des Sports pour suspendre les conseillers techniques présents lors de ce déplacement. De plus, elle "instruira, dans le cadre juridique approprié, l'opportunité de prendre des mesures à l'encontre des autres personnes ayant encadré l'équipe de France U18, quel que soit leur statut". Elle entend aussi revoir l’encadrement des équipes de France, notamment la formation du staff et la gestion des procédures d’urgence.

Enfin, dans un souci de transparence, la FFR a remis son rapport aux parents de Medhi Narjissi et le tient à disposition de la justice, déterminée à tirer toutes les leçons de ce drame.