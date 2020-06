Dis Maman, pourquoi tu m'as inscrit au rugby petit ?

Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de parler de rugby avec ma mère qui n'y connaît rien.

L'exercice est difficile pour un enfant comme moi. Les paroles dans la famille sont toujours sous le joug de la pudeur et chacun avance comme bon lui semble, sans jamais déranger celui qui t'a vu grandir. Mais pourquoi ne pas donner la parole à ma mère, Fariza, 63 ans ? Elle est de ces mamans qui ne se sont jamais plainte de leur situation. Arrivée en France en 1993, elle a lâché ses frères, ses soeurs, ses parents et sa vie pour en offrir une bien meilleure à ses 4 enfants. Mais elle n'est pas arrivée dans n'importe quelle France, elle a atterri dans un petit village au sud de Toulouse, à quelques kilomètres de l'Ariège. Que faire pour des enfants d'immigrés dont la plupart ne parlent même pas français ? "La plupart" me concerne : 18 mois et je foule le sol français, j'ai la chance de n'avoir connu qu'une jeunesse et qu'un pays.

Quoi de mieux que de demander à une personne complètement étrangère à ce sport de m'en parler ? Une personne dont la culture n'est pas "censée" être en adéquation avec le rugby ? Que fut ma surprise lorsqu'elle a décidé de démonter tous mes clichés sur le peu de considération qu'elle avait dans le sport. Même sur le rugby, elle s'y est intéressée, discrètement. Ne cherchez pas les négations dans les phrases, elle a appris à parler français sur le tas et elle n'est pas perfectionnée encore. Mais de là vient tout son charme.