DESINTOX. L'Angleterre, est-ce que c'est vraiment ''la Roumanie derrière'' ?

L'Angleterre a beau balbutier son rugby et manquer d'inspiration derrière, elle regorge néanmoins de grands talents. Qui pourraient être alignés face aux Bleus.

"L’Angleterre, derrière, c’est la Roumanie". La tirade est signée JB Lafond dans sa chronique pour Eurosport, juste avant le Crunch. L’ancien tricolore dit-il vrai ? Ou jette-t-il un pavé dans la marre en espérant que les Anglais soient médiocres, samedi ? Car on a beau reconnaître que cette équipe anglaise n’a plus rien de Byzance, ou que les 3/4 français apparaissent supérieurs à sa ligne arrière, individuellement comme collectivement, il convient de ne pas toiser certains atouts britanniques, sous peine d’être surpris à Twickenham. Sans même prendre au mot le consultant ni évoquer que le plus grand talent roumain se nomme aujourd’hui Atila Septar, 4ème choix au RCT, comment oublier en un claquement de doigts le don d’un Henry Slade ? Ou ne pas reconnaître le danger que peut amener un Anthony Watson, marqueur à Cardiff pour son retour en sélection après 2 ans d’absence.

VIDEO. A une semaine de Angleterre vs France, Marcus Smith RÉGALE avec les HarlequinsCe que l’on admet en revanche, c’est que Steve Borthwick, comme son prédécesseur, ne semble pas enclin à aligner les joueurs les plus électriques qu’il possède au pays. L’on pense ici bien évidemment au talent unique de Marcus Smith, jugé coupable à l’issue de la défaite face à l’Ecosse et depuis placé sur le banc, sur l’autel du "retour aux fondamentaux" prôné par son sélectionneur, nominé tout récemment. Mais aussi à Adam Radwan ou Cadan Murley, flèches de Newcastle et des Harlequins, auxquelles on préfère le profil plus "safe" de Max Malins depuis le début du Tournoi, deux fois moins tonique mais réputé plus propre et à l’aise techniquement.

Arundell/Hassell-Collins : le duo infernal des Irish qui pourrait surprendre la France lors du Crunch

Reste que la folie, c’est peut être justement ce qu’il manque à cette équipe d’Angleterre depuis le Mondial 2019. À la suite de la piètre performance de ce même Malins au Principality Stadium, cèdera-t-elle à l’appel du pied fait chaque semaine par la bombe Henry Arundell, auteur de 2 essais en 55 minutes de jeu sur la scène internationale ? Véritable boule de muscle capable de déplacer sa carcasse (98kg) à plus de 37km/h, électron libre aux appuis secs et foudroyants, le crack des London Irish semble représenter cet attaquant pur race dont la Rose aurait besoin pour piquer à nouveau. Le placera-t-elle à nouveau sur le banc comme face à l’Italie et au Pays de Galles ? Toute la vox populi milite en tous cas pour que celui que nombre de ses coéquipiers comparent à Jason Robinson soit titulaire. Messieurs les Bleus, soyez sûrs de vos forces, mais n’écoutez pas ceux qui méprisent ces Anglais…

VIDEO. Plus rapide que l'éclair, le prodige du XV de la Rose Arundell foudroie la défense sur 90m