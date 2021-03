Des U20 à Marcoussis pour aider le XV de France : les Bleus insistent avec des joueurs extérieurs.

La FFR doit veiller au bon respect de la bulle sanitaire pour éviter un nouveau couac. S'entraîner avec les U20 est-il sans risque ?

Trente-et-un, pas un de plus ? Durement critiquée pour sa gestion de la crise COVID, on aurait pu penser la FFR prudente concernant la bulle sanitaire censée protéger le groupe France jusqu'à la fin du Tournoi des 6 Nations. Mais entre une ouverture à outrance et une fermeture totale, les instances ont fait le choix du compromis.

Ainsi, pour leurs traditionnels entraînements à haut intensité, les Bleus ont été renforcés par huit joueurs U20, pour préparer le choc de ce samedi, face à l'Angleterre. "Avec une garantie, fait savoir Sport 24. Ils sont tous considérés comme ''immuno-Covid'', car déjà touchés par le virus lors des trois derniers mois." Rappelons qu'une telle stratégie avait déjà été mise en place la semaine précédente la rencontre face à l'Ecosse, avant que cette dernière ne soit finalement annulée, la faute à de trop nombreux cas positifs au sein de l'effectif "senior".

Si le jeune Columérin Pierre-Samuel Pacheco est notamment de la partie, on connaît déjà l'identité d'un autre grand espoir du rugby français, amené à prendre l'avion pour Marcoussis la semaine prochaine. Pierre Bochaton, 3e ligne de l'USBPA, s'entraînera avec le XV de France avant le choc face au Pays de Galles.

Si ce modèle d'entraînement se comprend d'un point de vue sportif, cette stratégie est-elle réellement sans risques ? Selon une enquête de The Lancet Infectious Disease relayée par le Parisien et l'AFP révélait que les cas de réinfection au COVID - bien que rares - sont désormais "considérés comme scientifiquement prouvés."