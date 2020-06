Des rayons lasers pour contrôler les lignes de hors-jeu ?

World Rugby est à l'étude d'une nouvelle technologie afin de réduire les zones d'ombres autour de la ligne de hors-jeu. Elle pourrait voir le jour rapidement avec la crise sanitaire.

La règle du hors jeu et son respect fait débat depuis plusieurs années dans le rugby. Plusieurs entraîneurs et joueurs se sont déjà plaints, comme Eddie Jones. Si elle est fixée au dernier participant du ruck, elle peut être parfois compliquée à arbitrer et à juger. Mais Brett Robinson, ancien Wallaby et actuellement représentant de l'Australie au comité exécutif de World Rugby, a déclaré qu'un nouvel outil était à l'étude pour la ligne de hors-jeu.

"Je sais qu'il y a eu toutes sortes d'épreuves pour que la ligne défensive soit placée à un mètre derrière le pied du dernier joueur dans le ruck", a rapporté Brett Robinson au Sydney Telegraph.

Il s'agit de faisceaux lasers afin de contrôler cette ligne de hors-jeu qui fait tant débat. Si les discussions ont souvent mené vers un recul de cette ligne de hors-jeu à un mètre derrière le pied du dernier joueur dans le ruck, on pourrait voir une avancée technologique unique dans le rugby. La crise sanitaire demande de nouvelles applications de la règle afin de créer des espaces et de réduire les zones de contacts au maximum, sans dénaturer l'essence même du sport.

On pourrait donc voir apparaître des faisceaux lasers à destination des arbitres de touches et de champ, pour leur permettre de mieux gérer cette zone de hors-jeu, mais également ouvrir des espaces pour l'attaque.