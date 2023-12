Des Micros sur les Joueurs de Rugby en 2024 pour une Immersion totale ?

Outre-Manche, la Premiership envisage de mettre des micros sur les joueurs afin de proposer plus de contenu aux supporters, notamment ceux devant leur télé.

Vers une immersion encore plus grande lors des matchs de rugby ? Le Dailymail nous apprend cette semaine que la Premiership et son diffuseur réfléchissent à mettre des micros sur les joueurs pendant les rencontres dès 2024.

"Cela fait partie du plan du jeu national anglais visant à impliquer ses fans et son public télévisé d'une manière différente et à le rendre plus attrayant pour ceux qui le regardent à la maison", explique le média anglais.

Il est déjà courant dans d'autres disciplines comme le cricket d'attendre les propos des joueurs. Au rugby, seul l'officiel dispose d'un micro pour le moment et permet aux téléspectateurs de suivre les décisions et de mieux comprendre les choix du corps arbitral. Il arrive également que le micro capte des moments cocasses entre l'homme au sifflet et les acteurs sur le pré.

Des tests ont déjà été menés. Récemment, le troisième ligne de Cardiff Ellis Jenkins portait un micro lors de la victoire de son équipe dans le cadre du United Rugby Championship contre l'équipe sud-africaine des Stormers.

Pour que l'innovation soit introduite en Premiership, la fédération anglaise devra recevoir l'aval de World Rugby pour des raisons de santé et de sécurité. Jenkins, qui n'a pas utilisé le micro pour communiquer à une personne extérieure pendant le match, portait l'équipement nécessaire cousu dans son gilet sous son maillot.

Lors du match du United Rugby Championship, l'audio du joueur n'était pas diffusé en direct, afin d'éviter les problèmes liés à la vulgarité notamment. Mais le contenu a été utilisé après le match, en partie pour les réseaux sociaux.

On pourrait imaginer que le diffuseur propose de petites séquences à la mi-temps de la rencontre ou bien de pauses pendant le match. A l'étranger comme en France, il n'est pas rare de voir certains joueurs répondre aux questions des journalistes avant les rencontres durant l'entraînement.

Sachez que World Rugby a déjà autorisé l'utilisation de microphones pour les joueurs du Super Rugby. Le Dailymail indique que "des entretiens avec des marqueurs d'essais juste après qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée et des discussions avec des joueurs remplacés ont déjà été vus à certains moments cette saison." Le Top 14 suivre la tendance ?