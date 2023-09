DEFI PRONOS. Vous voulez avoir juste à coup sûr ? C'est ce pronostiqueur qu'il faut suivre !

Comme chaque semaine, on fait le point sur le classement de notre Défi Pronos. Qui faut-il suivre pour être (presque) sûr d'avoir le bon vainqueur ?

Cette 4e journée de compétition a démarré avec un match plaisant à regarder entre l'Uruguay et la Namibie. Comme on pouvait s'y attendre, les Teros ont fait le boulot, mais les Namibiens ont opposé une belle résistance. Si l'on aurait aimé les voir remporter leur première victoire dans l'histoire de la Coupe du monde, il faudra encore patienter. Une nouvelle semaine riche en enseignements pour nos pronostiqueurs dans le cadre du Défi Pronos. Et s'il y en a un qui s'en sort plus tôt bien jusqu'à présent, c'est Greg. Pas sûr qu'il termine millionnaire, mais on peut dire qu'il a le nez creux.

Comme prévu, j'avais annoncé que le Pays de Galles allait torcher l'Australie. Et aussi que l'Irlande allait battre l'Afrique du Sud, non sans mal. Mais il ne faut pas oublier que c'est la première fois qu'ils sont aussi mauvais au niveau de la conquête. Ils ont eu plusieurs pénaltouches, et en général, l'Irlande, ils vont à l'essai. C'est dire le potentiel de cette équipe. En ce qui concerne les Gallois, j'avais tablé sur 1 à 5 points d'écart. Je ne pensais pas qu'il aurait autant de différence. Ce week-end, j'espère que les Samoans vont l'emporter contre le Japon après le 19 à 10 face à l'Argentine.

Du côté de Théo (28 points au classement de notre Défi Prono), des regrets sur les gros matchs de la semaine dernière et des points laissés en route qui pourrait faire la différence au moment de faire les comptes dans le cadre de notre concours.

Nouvelle semaine de pronos et une nouvelle fois la sensation qu’il y avait mieux à faire, à l’exception d’Uruguay vs Namibie, où je marque 3 points. Les Tonga sont en train de baisser de pied dans ce Mondial et ça explique les 45 points encaissés le week-end dernier. Ça peut laisser craindre le pire face aux Boks pour la rencontre à venir. Idem pour nos amis portugais, que l’on voyait perdre de très peu ou gagner, mais qu’on n'a pas eu le cran de mettre vainqueur. Pas de regret car on n'aurait pas trouvé le match nul de toute façon. En revanche, j’ai visé à côté pour PDG vs Australie et Irlande vs AFS. Par deux fois, je voyais la puissance physique être en mesure de faire craquer l’adversaire et l’emporter. J’y ferai plus attention lors des matchs à venir, même s’il y a là encore de l’indécision au niveau de l’écart de points. Les Fidji vont-elles définitivement mettre sous l’eau la Géorgie grâce à leurs phénomènes derrière ? En 2019 et dans le même contexte, ils leur en avaient collé 40…

Si Jean avait une belle avance, elle commence à fondre comme neige au soleil. En effet, l'ancien 3e ligne ne possède plus qu'un matelas de deux unités sur Greg (36 points). Il faut dire que l'ancien talonneur a réussi 4 "perfects". Ce qui signifie qu'il a pronostiqué à la fois le bon vainqueur mais aussi le bon écart de points. De son côté, Thibault (13 pts) a enregistré son premier prono parfait grâce au match entre les Uruguayens et les Namibiens. Le début de la remontada ?

Content d'avoir enfin vu juste ! J'avais misé sur un succès portugais également, mais finalement, c'est un match nul qui n'arrange personne. Les Lusitaniens n'étaient pas loin et ils auraient sans doute mérité de l'emporter au vu de la physionomie de la rencontre. C'est la loi du sport. Un peu comme les Sud-Africains qui ont laissé les Irlandais gagner et mes points s'envoler en ratant plusieurs coups de pieds. Et que dire des Australiens... je les pensais capables de relever la tête. Mais pour avoir regardé le match au stade, ils ont été décevants. Tandis que les Gallois semblent monter en puissance. Ce sera à prendre en compte pour les rencontres à venir. En parlant des prochains matchs, j'ai aussi misé une pièce sur les Samoa face au Japon. Vais-je à nouveau décrocher un "perfect" ? Réponse la semaine prochaine !