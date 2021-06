Déception chez les supporters : seule une poignée pourra assister à la finale de la Pro D2

La dérogation de la Ligue nationale de rugby a été rejetée par le gouvernement. Seule une poignée de supporters pourront assister à la finale de la Pro D2.

Pro D2. VIDÉO. ''Iron Man'' Stark sort de nulle part pour le superbe essai de la qualif en finaleLa finale de Pro D2 opposera donc l'USAP à Biarritz ce samedi en direct sur C8. Une affiche à l'ancienne diront certains entre deux places fortes du rugby dans l'Hexagone. Vannes n'a pas réussi à s'inviter à la fête malgré une saison remarquable. D'aucuns pourront le regretter, mais c'est la loi du sport. Qui des Perpignanais ou des Biarrots retrouvera le Top 14 après plusieurs saisons passées en deuxième division ? Les supporters des deux camps piaffent d'impatience et il y aura forcément des déçus. D'ailleurs, certains le sont déjà. En effet, c'est seulement à partir du 9 juin que la jauge de spectateurs passera à 5 000 personnes. Si les phases finales du Top 14 pourront donc en profiter, celles de Pro D2 en revanche ont été limitées à 1000 supporters. Et il en sera de même pour la finale malgré la demande de dérogation de la Ligue. PRO D2. Bonne nouvelle, la finale sera diffusée en clair !Celle-ci a été refusée par le gouvernement selon Le Figaro, qui nous apprend également que la LNR n'attribuera donc que 225 places à chaque club finaliste. De son côté, l'USAP aurait fait le choix de privilégier les partenaires. Le BO en fera-t-il de même ? Au Pays basque, on nous apprend que 100 places vont revenir aux supporters de l'association AUPA B.O, 50 aux familles des joueurs et 50 aux partenaires. La LNR va-t-elle également attribuer les 500 places restantes à ses partenaires ? Pour la majeure partie des supporters il faudra se contenter des écrans géants et de la télévision à la maison ou dans des bars pour suivre ce match au sommet de la Pro D2.