Débâcle en défense : Le XV de France doit-il paniquer après sa ''pire performance'' depuis 2020 ?

Malgré la victoire du XV de France face à l’Angleterre, le coach de la défense Shaun Edwards était loin d’être satisfait de la performance des tricolores.

Après la pénalité victorieuse de Thomas Ramos et la victoire sur le fil de la France face à l’Angleterre, Fabien Galthié et son staff ont sûrement dû pousser un « ouf » de soulagement.

Un sentiment de très courte durée pour le responsable de la défense du XV de France, Shaun Edwards. L'Anglais, vainqueur du Grand Chelem en 2008, 2012 et 2019 dans le staff de Warren Gatland, a rapidement exprimé son mécontentement dans la foulée du dernier match du Tournoi.

Nous ne pouvons pas toujours compter sur nous pour marquer 30 points à chaque match si nous voulons recommencer à gagner des trophées.'' (Shaun Edwards sur la chaîne britannique ITV après le match contre l'Angleterre)

Pour lui, il s’agit de la « pire performance défensive » des coéquipiers de Gaël Fickou depuis son arrivée en 2020 (fin 2019 exactement). Sur ce Tournoi des 6 Nations, la France a encaissé un total de 14 essais, le double de l'année du Grand Chelem en 2022. Un côté friable pouvant expliquer le sentiment d’une compétition pas aboutie, malgré cette deuxième place.

L’avenir est prometteur. Nous devons simplement travailler plus dur sur notre défense et être un peu plus vigilants dans ce domaine.'' (Shaun Edwards au micro d'ITV après le Crunch)

Il est vrai que la défense française s’est montrée particulièrement passive sur les 4 essais encaissés contre l'Angleterre. Dont un doublé pour Ollie Lawrence, battant facilement les défenseurs bleus, proche de la ligne d’en-but.

Un manque d’agressivité encore plus flagrant sur l’essai de Marcus Smith, où Ben Earl transperce le rideau tricolore après un lancement direct sur touche.

Sur les 4 essais encaissés, 2 se déroulent au milieu du terrain. Un problème pouvant être aussi expliqué par une paire de centres Fickou/Depoortère avec encore très peu d’automatismes, et deux profils évoluant plutôt sur le poste de deuxième centre que 12.

Dans le salon tactique réalisé par l’Equipe, Jean-Baptiste Elissalde aborde un des points les plus problématiques de la défense du XV de France, la circulation défensive : « On a de telles difficultés à circuler autour du ruck, on est un peu statiques. Ils ont tellement mis de temps à circuler, qu’on n’a pas réussi à bien cadrer les adversaires. ». Des errances défensives menant à des essais quasiment sans opposition, comme pour celui d’Ollie Lawrence avant la mi-temps, ou de Tadhg Beirne avec l’Irlande.