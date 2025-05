Damian Penaud, deux essais et une étoile : la finale rêvée pour l’ailier tricolore, élu meilleur joueur de Champions Cup

Damian Penaud a brillé à Cardiff. Deux essais, un titre de meilleur joueur, et une Champions Cup dans la poche. L’UBB s’offre sa première étoile, portée par un ailier en feu.

L'UBB sacrée, Penaud récompensé

Ce samedi, Bordeaux s'est imposé en finale de la Champions Cup en dominant les Saints sur la pelouse de Cardiff, 20-28. Un succès qui permet à l'UBB de décrocher sa première étoile et le premier titre de sa jeune histoire.

Une finale qui a vu l'ailier Damian Penaud inscrire deux essais à la 5e puis à la 36e. Deux réalisations décisives au même titre que celles de Coleman et Cazeaux. Au total, Bordeaux aura passé 54 essais à ses adversaires.

Le Tricolore termine la compétition avec 14 essais au compteur. Un record qui sera très difficile à battre. Pour rappel, l'ancien joueur de Clermont avait inscrit 6 essais contre les Sharks lors de la 4e journée.

Franchement, les 40 mecs qui composent le groupe sont comme des chiens les uns pour les autres. On n'a jamais rien dit. Et voilà, je pense qu'on a été récompensés au vu de notre campagne et on est forcément très heureux. Après le revers de l'année dernière, on s'était dit qu'on ne voulait plus jamais revivre ça parce qu'on avait fait une leçon. Et pour ça il fallait qu'on se prépare correctement parce que qu'on savait ce qu'il y avait en face, c'est une équipe qui est résiliente. On l'a bien vu en demie contre le Leinster où ils ont fait un match héroïque, ils ont été énormes. On a eu peut-être ce supplément d'âme ce soir. Et en tout cas, je voulais, je voulais remercier l'ensemble du club. Le président aussi qui se bat tous les jours pour que le club.

Bordeaux plus que jamais en lice pour le doublé

Au sortir de cette victoire, Penaud a été élu meilleur joueur de la Champions Cup. Un titre honorifique qui vient récompenser une saison déjà mémorable avec ce premier succès.

En étant reconnu pour sa saison exceptionnelle, Penaud devient le troisième Français consécutif à recevoir cette distinction, succédant à Antoine Dupont (2024) et Grégory Alldritt (2023). (Source : EPCR)

Et qui pourrait bien l'être encore plus si d'aventure Bordeaux se hisser aussi en finale du Top 14. La saison régulière n'est pas encore terminée. Il faudra encore batailler pour accéder directement aux demies.

Corrigés il y a près d'un an par le Stade Toulousain en finale de championnat, les Bordelais pourraient, eux aussi, réaliser un doublé. Mais avant cela, il faudra digérer ce succès. Aussi bien mentalement que physiquement. Mais cette victoire pourrait aussi les porter jusqu'au Brennus.