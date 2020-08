Coupe du monde - Siya Kolisi révèle les détails de l'attitude de Farrell lors de la finale

Le capitaine Springboks a révélé à Use it or Lose it des détails de son entrevue avec Owen Farrell lors du toss de la finale de Coupe du monde

2 novembre 2019 à Yokohama. Les Anglais au parcours impressionnants viennent de sortir les Blacks. L'Afrique du Sud s'est sorti de l'impasse galloise de 3 petits points. Et les deux équipes se retrouvent pour la première finale sur le sol asiatique avec une ambiance digne des plus belles finales. Des deux côtés, on retrouve les meilleurs joueurs mondiaux, mais ce sont les deux capitaines qui restent les plus emblématiques. Farrell et son comportement souvent détesté par les supporters et Siya Kolisi, à l'opposé.

C'est ce dernier qui révèle à Use It or Lose It l'attitude trop confiante d'Owen Farrell lors du toss d'avant match : "Même avec le toast, quand j'ai vu Owen Farrell, il ne savait même pas de quel côté il était, de quel côté il s'échauffait, de quelle équipe il était, A ou B". Des amateurs avaient déjà pu voir le comportement du numéro 10 anglais qui adoptait un langage corporel particulier, sûrement trop confiant : regard vers le sol et sans se soucier de Jérôme Garcès. Kolisi a déclaré qu'il pouvait voir l'énervement chez Owen Farrel après être arrivé tard au stade : "Vous savez quand vous avez ce sentiment de 'il n'y a aucun moyen qu'ils nous battent'". Les Anglais étaient-ils trop confiants en arrivant sur cette finale ? C'est en tout cas ce que Kolisi révèle.