Coupe du Monde. Rugby. Les matchs de France U20 à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Avant de voir les Bleus se frotter aux meilleures nations du monde en septembre prochain, les Bleuets, eux, tenteront de décrocher un troisième sacre mondial.

Au cas où vous auriez oublié, la Coupe du Monde des moins de 20 ans débute dans seulement quelques jours en Afrique du Sud, le 24 juin précisément. L'occasion pour nos Bleuets de décrocher un troisième sacre mondial, eux qui voudront certainement faire aussi bien que les générations 2018 et 2019. D'ailleurs, la France est toujours double tenante du titre, les éditions 2020, 2021 et 2022 ayant été annulées à cause de la pandémie. Et bonne nouvelle, les rencontres des Bleuets seront toutes diffusées sur la chaîne l'Équipe, et commentées par l'ancien joueur du XV de France Olivier Magne, en compagnie de Benoît Cosset. D'ailleurs, l'intégralité de cette compétition sera retransmise sur la chaîne l'Équipe, ainsi que sur l'Équipe Live. Amputés de Gailleton et Bielle-Biarrey (qui prépareront certainement la Coupe du Monde avec les grands), les Bleuets pourront néanmoins compter sur le demi de mêlée de l'ASM Baptiste Jauneau, ainsi que sur d'autres joueurs bien connus des amateurs de Top 14, comme Depoortère (UBB), Tuilagi (USAP), ou encore Hugo Reus (La Rochelle).

RUGBY. Les U20 avec Jauneau, mais sans Gailleton et Bielle-Biarrey pour disputer la Coupe du MondeDans la poule du Pays de Galles, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, les Bleuets devront être prêts d'entrer, s'ils ne veulent pas passer à la trappe. Pour rappel, cette compétition se divise en 3 poules de 4 équipes. Les premiers se qualifient pour les demi-finales, ainsi que le meilleur deuxième. Concernant les équipes éliminées, ces dernières disputeront plusieurs matchs de classement.

Programme des Bleuets :

Samedi 24 juin : France vs Japon à 14h sur l'Équipe TV

Jeudi 29 juin : France vs Nouvelle-Zélande à 13h30 sur l'Équipe TV

Mardi 4 juillet : France vs Pays de Galles à 16h30 sur l'Équipe TV

Poule A :

France, Pays de Galles, Nouvelle-Zélande, Japon

Poule B :

Poule C :

Afrique du Sud, Argentine, Géorgie, Italie

