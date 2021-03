Coupe du monde. Des chiffres records pour le lancement de la billetterie de France 2023

Claude Atcher, directeur de l'organisation de France 2023, a évoque ce mercredi le succès phénoménal du lancement de la vente des billets pour la Coupe du monde.

Au lendemain de la première vente de billets pour la Coupe du monde 2023, Claude Atcher, directeur de l'organisation, affichait un large sourire au moment de commenter des chiffres qu'il qualifie d'exceptionnels. "Incroyable journée de lancement pour la billetterie pour cette Coupe du monde 2023. Tous les billets prévus dans les packs équipes et les packs villes disponibles sur la première phase de vente ont trouvé preneur. Ce qui veut dire que sur l'ensemble de la journée, c'est-à-dire de 12h à 24h, nous avons vendu 310 000 billets en moins de 12 heures." Et ce, deux et demi avant le coup d'envoi de la compétition. Le site officiel de vente de la billetterie a enregistré des piques de vente à plus de 1000 billets vendus par minute. Atcher explique qu'il s'agit d'une mobilisation sans précédent sur le site avec 250 000 connexions sur toute la journée de lundi et 150 000 dès l'ouverture du site à midi.



"Après quelques recherches jamais la Coupe du monde ni aucun événement sportif n'avait rencontré un tel succès et soulevé un tel enthousiasme collectif. A 22h40, le site enregistré encore 500 connexions par minute. A 23H30, il n'y avait plus de produits disponibles sur le site. Un succès que je qualifie de phénoménal." Pourtant, il y a eu que quelques ratés au niveau des files d'attente. Certains supporters ont aussi eu la désagréable expérience de tomber sur une erreur au moment d'accéder au site. Claude Atcher évoque en effet des bugs mais ne parle que de quelques minutes sur 12 heures de fonctionnement à raison de "4 minutes entre 13h06 et 13h10 et 3 minutes entre 13h15 et 13h18." Aussi, l'organisation se satisfait de cette première journée de vente quant à "l'acceptabilité sur la qualité des produits proposés et sur le calendrier de matchs et les prix pratiqués."



Claude Atcher n'en oublie pas pour autant les déçus. "Nous sommes parfaitement conscients qu'un grand nombre de personnes n'a pas pu malheureusement acheter des billets, et passé de longues heures d'attente pour essayer d'accéder aux précieux sésames. Nous sommes désolé de cet effet de bord lié au nombre de connexions simultanées." En dépit des effets négatifs, l'organisation assume le principe du premier arrivé, premier servi. "Nous avions dit que ce serait une Coupe du monde accessible à tous. Nous avons souhaité volontairement ouvrir le site internet et la vente à tous au même moment." Suite à ce succès commercial, France 2023 donne rendez-vous aux plus de 500 000 membres de sa Famille le 18 mars pour une nouvelle vente. Le grand public pourra à nouveau tenter sa chance le 6 avril. Comme cela avait été annoncé, 300 000 nouveaux billets seront disponibles pour chaque phase de vente. "A nos yeux, un seul vainqueur, le rugby français et international qui peut se féliciter d'un engouement jamais atteint. Et la garantie de la promesse que nous portons depuis maintenant deux ans que cet événement sera exceptionnel, différent, et qui marquera la transition vers le tout nouveau format des grands événements sportifs."