Coupe du Monde de Rugby 2021. World Rugby recommande le report de la compétition

La Coupe du Monde de Rugby 2021 pourrait être reportée à 2022 suite à la recommandation de World Rugby. Elle sera prochainement examinée.

Coup dur pour le rugby féminin. Dans un communiqué, la fédération internationale World Rugby indique qu'elle a pris la décision difficile de recommander le report de la Coupe du Monde de Rugby 2021 jusqu’à l’année prochaine. Celle-ci doit se tenir en Nouvelle-Zélande du 18 septembre au 16 octobre. Une recommandation qui doit encore être examinée à la fois par le Conseil d’administration de la Rugby World Cup mais aussi par le Comité Exécutif de World Rugby les 8 et 9 mars. Ce report viendrait après celui de plusieurs événements sportifs majeurs comme les JO et plus récemment le Tournoi des 6 Nations U20 et féminin. Ce dernier se tiendra cette année mais dans une version modifiée.

En ce qui concerne la Coupe du Monde de Rugby 2021, c'est l'incertitude autour de la pandémie qui a poussé World Rugby à faire cette recommandation. "Au cours des récentes discussions avec les partenaires, que ce soit avec New Zealand Rugby, le gouvernement néo-zélandais et les fédérations participantes, il est devenu clair que, compte tenu de l'ampleur de la pandémie et des incertitudes liées au Covid-19, il n'est tout simplement pas possible d'apporter les meilleures conditions qui soient à toutes les équipes participant à ce tournoi mondial", peut-on lire dans le communiqué. On craint en effet que les différentes nations ne disposent pas des meilleures conditions pour voyager, se préparer avant et à leur arrivée en Nouvelle-Zélande.