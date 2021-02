6 Nations Féminin / U20 : c'est officiel, on connaît les dates de report !

On connaît désormais les dates de report du Tournoi des 6 Nations 2021 des éditions U20 et féminines.

On l'évoquait en début de semaine : les Tournois des 6 Nations Féminins et U20 auront bien lieu, restait à savoir les dates exactes. Sur son site officiel, Six Nations Rugby a mis fin au mystère, expliquant que les mois d'avril et juin/juillet avait été choisi.

On a déjà hâte !

U20 : le 6 Nations va remplacer le championnat du monde !Six Nations Rugby précise que l’édition 2021 du Tournoi des Six Nations féminin "se déroulera dans un nouveau format condensé, similaire à celui de la récente Coupe d’Automne des Nations." Coup d'envoi le week-end du 3 et 4 avril, avec les finales le 24 avril. Vous l'aurez compris, les six équipes seront réparties dans deux poules de trois. "Une fois les matchs de poules terminés, les équipes affronteront l’équipe adverse classée au même niveau dans l’autre poule lors des matchs des play-offs, c’est-à-dire la 1ère place poule A contre la 1ère place poule B, etc…"

Pour le moment, on ne sait pas dans quelle poule sera placée la France.

Et les U20, dans tout ça ? Si le format ne changera pas, le Tournoi aura lieu "au cours d’une période condensée de trois semaines." La date du 19 juin est pour le moment évoquée pour le coup d'envoi de la compétition. Pas de mystère, là non plus : le championnat du monde n'aura donc pas lieu, en tout cas pas cet été.