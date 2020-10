Coupe du monde 2021 - Les Bleues avec les Blacks Ferns, les Anglaises ou le Canada ?

On connaît la date du tirage au sort des poules de la Coupe du monde féminine 2021 qui aura lieu en Nouvelle-Zélande.

La Coupe du monde féminine 2021 en Nouvelle-Zélande, c'est dans un peu moins d'un an. 10 mois pour être exact. Notez que c'est la première fois qu'il aura lieu dans l'hémisphère sud. La crise sanitaire et les problèmes logistiques qui en ont découlé ont quelque peu éclipsé cet évènement majeur du rugby mondial. Oui, parce qu'il n'y a pas que le Mondial masculin qui compte. D'ailleurs, le tirage au sort des poules féminines aura lieu avant celui des hommes. En effet, c'est seulement le 14 décembre que l'on connaîtra les groupes pour le Mondial masculin organisé en France. La date du 30 novembre avait été retenue initialement mais les changements dans le calendrier international ont poussé l'organisation à revoir ses plans.



Du côté des femmes, le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2021 aura lieu le 20 novembre 2020 au théâtre du SkyCity à Auckland. World Rugby indique que "pour la première fois, le classement mondial féminin World Rugby servira pour la répartition des équipes déjà qualifiées dans les différents chapeaux." La France, troisième en 2017, comme les six autres équipes les mieux classées lors de la précédente édition a déjà validé son billet. Autre première pour cette mouture 2021, l'un des trois derniers billets sera attribué lors d'un tournoi de qualification. Les deux autres iront à une nation asiatique et une européenne..

Les chapeaux sont :

La Coupe du monde 2021 servira en quelque sorte de répétition à World Rugby en ce qui concerne l'organisation d'un évènement majeur en pleine pandémie de Covid-19. Rien ne dit en effet que le virus aura disparu l'année prochaine ou qu'un virus sera disponible. "Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle et incertaine avec la pandémie de Covid-19. Malgré tout, en travaillant sans relâche en pleine collaboration avec New Zealand Rugby et les autorités locales et nationales, nous sommes déterminés à offrir une Coupe du Monde de Rugby 2021 spectaculaire", a commenté le président de l'instance mondiale Bill Beaumont via le site de World Rugby. Pour rappel, la France souhaiterait aussi organiser le Mondial féminin en 2025.