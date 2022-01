Coupe d'Europe. Toulouse. Lacroix remonté, les supporters crient au scandale sur les réseaux sociaux

Les supporters du Stade Toulousain n'ont pas manqué de faire part de leur mécontentement suite à l'annulation du match face à Cardiff en Coupe d'Europe.

Le vol de @Cardiff_Rugby annulé ça sent les match annulé … #STCAR https://t.co/Wvk7BfeASD — Jérémy B (@psgsta231) January 21, 2022

Cardiff - Toulouse s’est joué alors que les gallois étaient durement touchés par le Covid, mais le match de demain serait annulé et perdu 28-0 sur tapis vert ? Où est la cohérence @ChampionsCup_FR ?? #STCAR — Giannelli Imboulard 🔴⚫️🟣 (@imboulard) January 21, 2022

Un certain Greg L. souhaiterait communiquer sur le match #STCAR — ici et ailleurs (@ramuncho41) January 21, 2022

Et oui ...

L’ @epcrugby a encore bien fait son travail . https://t.co/xgv1npuVMw — Greg Lamboley (@greglamboley) January 21, 2022

Pourquoi au match aller Cardiff a eu le droit d’aligner une équipe et pas nous ? Pourquoi l’annulation des Wasps a conduit à un match nul et pas cette fois ? Quelle honte cette @ChampionsCup 🤬🤮 #STCAR https://t.co/bfGG6CVgSx — Julien_B (@J_Barthie) January 21, 2022

Exactement 🤦‍♂️ — Greg Lamboley (@greglamboley) January 21, 2022

Les présidents de clubs français attendent quoi pour réagir — Steeve Marty (@steevemarty) January 21, 2022

NOOONNNN !!!

On veut jouer, et marre de ces annulations ou reports (Wasps, Stade français, Montpellier et maintenant Cardiff) qui risquent de compromettre une qualification en 8ème #STCAR

L'abonnement à Wallon devient inutile https://t.co/46JcMCvBuz — 😷 [email protected] 😷 (@BernardStumpf) January 21, 2022

Faut m’expliquer la : c’est quoi la logique ?

Quand on était en décembre l’EPCR a accepté d’aligner une équipe B pour Cardiff

Puis la 2e journée l’organisation a accordé une égalité pour les matchs touchés par le Covid

Et la c’est match perdu ? Franchement je comprend pas — Victor Roussel (@victor_roussel) January 21, 2022

SCANDALE !!!! — Francis CUSSAC (@FrancisCussac) January 21, 2022

Le Leinster était dans le même cas contre Montpellier et n’avait pas compris son forfait.

Et j’avoue que je ne comprends pas leur protocole non plus. Si l’équipe aligne des négatifs, ou est le problème ? Au pire on les testes aussi à J-1 comme ça on verra bien — Benjamin ❤️💙 🇫🇷 🇵🇱 (@benjisop) January 21, 2022

A l'aller les Gallois pouvaient aligner une équipe malgré le nombre de cas de Covid, mais au retour on ne peut pas alors qu'on respecte le protocole. Après l'annulation d'une journée comptée en nul, cette coupe d'Europe est vraiment une farce — Ludovic Demathieu (@LudovicDemathie) January 21, 2022

On est d’accord que ça compense largement avec celle qu’ils ont gagné l’année dernière alors qu’il ne devait même pas être qualifié — Le President (@HJeffred) January 21, 2022

🗣️ #STCAR, @didierlacroixx : "Pour comprendre notre frustration d'aujourd'hui, il faut remonter à la deuxième journée de Champions Cup, reportée puis annulée, face aux Wasps. Nous devions recevoir les anglais dans un stade comble et la sentence nous obligeait à annihiler." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 21, 2022

#ChampionsCup cette époque où cette compétition était la plus grande est terminée c'est devenu une compétition tronqué a causes d'organisateurs incapable et bon a rien #STCAR — Quentin Lavaud (@QuentinLavaud) January 21, 2022

Encore une fois les institutions sont menées par des incapables

#STCAR — Jean-Philippe un vidéaste parmi tant d’autres (@JPhilippeRoger) January 21, 2022

Respecter le protocole et aligner une équipe de 23 joueurs qui respecte les directives maintenant donne un match perdu 28-0. Belle équité d’un week-end à l’autre. Merci @ChampionsCup_FR et l’EPCR 🤡👏🏻 #STCAR #ChampionsCup https://t.co/dwj7DamLWh — Anouk (@anoukpohlmann) January 21, 2022

C’est une HONTE portez réclamation ! — KlayZzTV (@klayzztv) January 21, 2022

🗣️ #STCAR, @didierlacroixx : "La décision de l'annulation du match et de la défaite du Stade Toulousain face à Cardiff a été irrespectueuse. l'EPCR a prévenu Cardiff avant nous, sans tenir compte de nos arguments : Un protocole Covid-19 supérieur, une équipe négative." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 21, 2022

D'accord avec toi.. du grand n'importe quoi.. irrespectueux — Natacha (@Natacha150870) January 21, 2022

Bravo 👏👏👏🖤♥️ vos joueurs et en particulier ceux qui devaient jouer demain le méritent — saux christophe (@visaclub) January 21, 2022

Bien dit Président — Benoit Ibanez (@Benoit31500) January 21, 2022

Nous sommes tous avec vous Président et sommes fiers du Stade, cette decision de l'EPCR est une injure faite au club, en violation des règlements — Guillaume (@guillegros) January 21, 2022