Coupe d’Europe. Qu'en est-il des blessés avant les finales de coupes d’Europe ?

Ce week-end, aura lieu les finales de coupe d’Europe (vendredi et samedi). L’occasion de faire un point sur l’infirmerie des clubs.

Stade Toulousain

Toulouse n’est pas épargné par les blessures avant la finale de Champions Cup, samedi. Après les blessures déjà connues de Yoann Huget, Alban Placines, Sofiane Guitoune ou encore Dorian Aldegheri touché au mollet, c’est au tour de Zack Holmes et Arthur Bonnevale de passer par la case infirmerie. L’ailier toulousain s’est fracturé la main gauche et est forfait pour le reste de la saison. Zack Holmes, lui, est incertain pour la finale, après avoir été touché aux ischios. Rien de définitif pour la finale, mais rien de rassurant non plus. Ce mercredi, Ugo Mola n'était tout de même pas très rassurant sur son cas. Une réorganisation qui risque donc d’être compliqué. Notons tout de même que Thomas Ramos est apte pour la finale, et que Lucas Tauzin a repris l’entraînement ce lundi, même s’il risque d’être un peu court pour prétendre à une place dans le groupe pour la finale. Notons également que Julien Marchand ne prendra pas part à la finale, après avoir été suspendu.

Stade Rochelais

La grosse tuile côté maritime, c’est le forfait de Pierre Aguillon, sorti sur civière le week-end dernier face à Agen. Son indisponibilité est de trois mois pour une désinsertion de l'ischio, et ne reportera donc plus le maillot rochelais, puisqu’il sera à Castres la saison prochaine.

La grosse incertitude pour La Rochelle, c’est Levani Botia. Blessé à la cheville en demi-finale de coupe d’Europe face au Leinster, il avait dû laisser sa place en cours de match. Cependant, il a repris l’entraînement collectif ce mardi. Mais Ronan O’Gara précise tout de même, selon Actu Rugby, qu’"il est en train les mains du staff médical". Pourtant, vendredi dernier, l’entraîneur des avants, Romain Carmignani, s’était vu optimiste quant à un retour de Botia pour la finale. Info ou Intox ? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que l’attente reste à son comble pour les supporters rochelais. Cela fait donc trois arrières blessés, en comptant l’indisponibilité de Jérémy Sinzelle (ligaments).

Pour ce qui est de la finale de Challenge Cup, Montpellier conservera tous ses cadres, mais devra tout de même se passer de sept joueurs, tous forfaits : Vincent Giudicelli, Mickaël Capelli,Bastien Chalureau, Kélian Galletier, Misha Nariashvili, Vincent Martin, Thomas Darmon.