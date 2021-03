Coupe d'Europe. La tenue des phases finales à Marseille en mai menacée ?

L’EPCR, la LNR, l’OM et les autorités locales sont en discussions pour évaluer un éventuel maintien des finales de Challenge Cup et de Champions Cup à Marseille.

Dans un communiqué paru ce vendredi, l’EPCR annonce prendre « rapidement une décision quant à la viabilité de Marseille en tant que ville hôte pour les Finales 2021 ». La décision sera, elle, communiqué le 2 avril prochain, juste avant les 8es de finale de la Champions Cup. Notons que les Bouches-du-Rhône (département où se situe Marseille) ne sont pas reconfinées, et qu’aucunes mesures supplémentaires n'ont été prise suite à l’allocution de Jean Castex jeudi soir. À Marseille, 273 patients du Covid-19 sont hospitalisés dans les hôpitaux, dont 76 patients en réanimation et 197 patients en hospitalisation et aux urgences.



Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale et des Sports, Jean-Michel Blanquer, a évoqué l’idée d’un retour des supporters dans les stades en fonction de l’évolution du virus. Il explique s’entretenir régulièrement avec les Fédérations. Il déclarait via L'Equipe : « ce sont des expérimentations intéressantes. Nous regardons ça avec Roxana Maracineanu (ministre déléguée chargée des Sports) de près. Si dans le futur, cela nous permet d’avoir un retour au stade plus rapide, c’est intéressant », à propos des 5 000 spectateurs qui iront assister au match de football Pays-bas – Lituanie, le 27 mars prochain.