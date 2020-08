Coupe d'Europe - Changements de règles importants pour les phases finales 2019/2020

Avant les quarts de finales de Champions Cup et de Challenge Cup, l'EPCR a fait le point sur les inscriptions de joueurs pour les phases finales.

Les phases finales de Coupe d'Europe 2019/2020 auront bien lieu cette année. Pas d'annulation au programme. L'EPCR a fait le forcing pour que les phases finales aient lieu. Pour rappel, six clubs français sont encore en lice en Champions Cup et en Challenge Cup. Ils ont jusqu'au 1er septembre pour inscrire leur effectif. La société en charge des compétitions européennes a indiqué ce mardi qu'au "vu des circonstances actuelles, il n’y aura pas de limite quant au nombre de joueurs pouvant être inscrits." Ce n'est pas la seule information importante puisque les 16 équipes encore en compétition en quart de finale pourront sélectionner des éléments qui ont déjà participé aux phases de poules en 2019/2020 avec un autre club. L'EPCR a en effet levé à titre exceptionnel la règle interdisant aux joueurs de participer à une même compétition avec des clubs différents au cours de la même saison.



Autre point important, il n’y aura pas de limite au nombre de joueurs non européens pouvant être sélectionnés dans un effectif de match de 23 joueurs au cours des phases finales. Cette mesure a également été adoptée à titre exceptionnelle. Et ce, sous réserve que son inscription soit validée par l’EPCR et par la fédération concernée. L'autre contrainte imposée aux formations encore lice est d'avoir dans leur effectif au moins 12 joueurs "suffisamment formés et expérimentés aux postes de première ligne" afin que les mêlées puissent toujours se disputer.