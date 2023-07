COMPOSITION. L’afrique du Sud avec une charnière inédite pour défier l’Argentine

Facile vainqueur de l'Australie, l'Afrique du Sud a ensuite vécu une rencontre compliquée face aux All-Blacks, qui s'est soldée par une défaite 35 à 20. Pour ce faire, le sélectionneur des Springboks Jacques Nienaber a décidé de faire 9 changements sur l'équipe qui s'est incliné à Auckland il y a deux semaines. Au final, seuls les piliers Kitshoff et Malherbe sont reconduits, tout comme Eben Etzebeth, ainsi que De Allende, Kolbe et Le Roux.

Concernant les joueurs qui intègrent le XV de départ, Grant Williams connaîtra sa première titularisation avec l'Afrique du Sud. Celui-ci sera d'ailleurs accompagné de Mannie Libbok, lui aussi très peu expérimenté (5 sélections). Deux joueurs qui, même s'ils manquent de vécu au niveau international, restent de véritables facteurs X, capables de débloquer n'importe quelle situation. Enfin, notons le retour dans le XV de départ du numéro 8 Duane Vermeulen, qui sera d'ailleurs capitaine à Johannesburg.

Coupe du monde. Siya Kolisi désigné capitaine de l’Afrique du Sud

The #Springboks starting team for Saturday's Test against Argentina show nine changes from the Auckland match - more here: https://t.co/9jg5HEwTbU 👍#StrongerTogether pic.twitter.com/kCMFyeXhNJ