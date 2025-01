COMPOSITION. Champions Cup. Penaud, Bielle-Biarrey, Jalibert : l’UBB dévoile ses atouts pour dominer Exeter

L’UBB face à son destin en Champions Cup ! Découvrez la compo girondine pour le choc contre Exeter ce samedi, avec Jalibert de retour et des choix forts dans le pack.

L’Union Bordeaux-Bègles se prépare à un solide déplacement sur la pelouse d'Exeter ce samedi en Champions Cup. Après une prestation convaincante en Top 14, conclue par une large victoire face au Stade Français (46-19), les Girondins abordent ce rendez-vous européen avec ambition, mais aussi avec une composition mêlant retours attendus et incertitudes.

Jalibert mène la charge

Le retour de Matthieu Jalibert à l’ouverture constitue la grande nouvelle pour les supporters de l’UBB. Indisponible ces dernières semaines, le numéro 10 girondin sera associé à Maxime Lucu, maître à jouer derrière une mêlée qui devra répondre présent face à la puissance d’Exeter.

Jalibert, connu pour son flair et sa capacité à débloquer les situations, sera une arme clé dans un match où chaque point comptera.

Il aura très certainement à coeur de performer à quelques semaines du 6 Nations. Pour rappel, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié dévoilera la liste des joueurs retenus mercredi prochain.

Une ligne arrière talentueuse

Derrière, l’UBB aligne du lourd avec le trio Penaud, Moefana et Buros, tandis que l’explosif Bielle-Biarrey sera sur le banc. Quatre talents capables de faire exploser n’importe quelle défense. Mais attention à ne pas trop s'exposer.

Devant, Yannick Bru a opté pour un pack robuste, même si l’absence de Tameifuna pèsera lourd. Boniface, Lamothe et Sadie formeront la première ligne, tandis que Petti et Cazeaux seront les piliers de la deuxième. Le duel en touche s’annonce capital pour imposer le rythme du match, surtout avec des flankers comme Matiu et Swinton, prêts à tout donner dans les rucks.

Sur le banc, la présence de Poirot et Gazzotti donne à l’UBB des options stratégiques pour maintenir l’intensité sur 80 minutes. En déplacement, les Girondins ont prouvé qu’ils savaient se transcender dans les grands rendez-vous européens.