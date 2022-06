COMPOS. Les Landais contre les Basques pour un choc XXL en finale de Pro D2

En atteignant la finale, l'Aviron Bayonnais et le Stade Montois s'offre le luxe de partir en vacances ce soir avec une montée en Top 14 dans les valises.

D'un côté du ring, il y a l'outsider de début de saison. De l'autre, celui cité comme favori incontesté pour la montée en septembre. Avec son rugby flamboyant, le Stade Montois s'est effectivement laissé rêver à une place dans l'élite la saison prochaine. Si les Landais devraient perdre certaines de leurs plus belles forces cet été, la récompense serait tout de même belle pour le club. Pour Bayonne, la montée avait été cruelle l'an dernier. Quelques journées avant la fin du championnat, ils allaient gagner sur la pelouse d'Ernest Wallon. Une belle victoire chez le futur champion qui préparait sa finale de Champions Cup. En barrage, ils étaient les perdants d'une lutte homérique face au Biarritz Olympique. Mais aujourd'hui, les péripéties passées n'ont plus d'importance. Comme le dit le proverbe : une finale, ça se gagne. Alors, certes, les amateurs de rugby aimeraient tout de même que les formations restent fidèles à leurs principes. Un beau match entre équipes joueuses est attendu au GGL Stadium de Montpellier à 17h45. VIDÉO. Deux interceptions de filous et Mont-de-Marsan poursuit son rêve de montée en Top 14

Avant la rencontre, l'entraîneur montois Julien Tastet livrait ses impressions autour du match. Selon Sud-ouest, il déclare : "Un titre, ça reste à vie, cela marquerait le club. On a vraiment envie de ça. La différence entre Bayonne et nous, c’est que Bayonne a envie de monter en Top 14 et que nous, on a envie d’être champion de France."

Stade Montois 1 Innocente 2 Latterrade 3 Laval 4 Garrault 5 Cedaro 6 Banos 8 Faleafa 7 Wavrin 9 Coly 10 Laousse Azpiazu 11 Cabannes 12 Mensa 13 Wakaya 14 Goneva 15 De Nardi 16 Dimcheff 17 Muzzio 18 Durand 19 Gouzou



20 Loustalot 21 W. Du Plessis 22 Bento 23 Macharashvili

RUGBY. VIDEO. ''Fa mi fa sol do, viens danser'', les Bayonnais s'enjaillent sur du Gilbert Montagné