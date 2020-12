Clermont : un couac nommé conquête

La récente défaite des clermontois contre le Munster en Champions Cup a mis en lumière le plus gros problème que connaît l’ASM depuis le début de saison : la conquête.

Les Asémistes nous montrent un double visage depuis le début de la saison. Capable de grosses démonstrations de force (notamment contre les Bears et les belles victoires à l’extérieur contre Castres et Brive), les Clermontois ont également plusieurs fois balbutié leur rugby, incapable de rivaliser dans l’agressivité et dans le combat. Plusieurs matchs sont particulièrement révélateurs de ces défaillances.

Après avoir récité et mené de 23 à 5, les hommes de Franck Azéma ont laissé revenir les joueurs de la ville rose pour finalement gagner de peu (33 à 30 après un essai refusé aux Toulousains dans les arrêts de jeu), alors même que ces derniers étaient en infériorité numérique (2 cartons rouges). En deuxième mi-temps, les Toulousains ont su trouver les ressources afin de recoller au score.