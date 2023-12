CLASH PRONOS. VICTOIRE DE LA ROCHELLE SUR LE LEINSTER EN COUPE D'EUROPE ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD !

Ce dimanche, La Rochelle accueille les Irlandais de Dublin pour l'une des affiches les plus attendus de l'année ! Qui va réussir à prendre le meilleur ?

Après un début de saison compliqué, et quelques défaites anormales pour son standing, La Rochelle a remis de l'ordre face à Perpignan lors de la dernière journée de championnat. Les champions d'Europe en titre ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs. En face, le Leinster est un véritable rouleau compresseur. Ils n'ont plus perdu depuis le 28 octobre, et sont sur une série de six victoires d'affilée. Le spectre de la revanche des deux finales européennes planera forcément au-dessus du stade des Maritimes. Mais qui réussira à l'emporter cette fois-ci ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord.

Thibault : Gros morceau d'entrée pour les Rochelais avec la réception du Leinster. Les Irlandais restent sur trois revers de rang face aux Maritimes. Ils ont à cœur de gagner à Deflandre. Mais ils ne veulent pas parler de revanche. Le vainqueur prendre néanmoins un gros boost de confiance et un avantage psychologique s'ils se retrouvent lors des phases finales.

Lucas : Quel match dès le début de la compétition, en effet ! Mais est-ce que tu as vu la saison qu’est en train de réaliser les Irlandais ? Contrairement aux Rochelais, les internationaux semblent avoir digéré le revers mondial, et jouent une fois de plus le titre. Je pense que c’est encore un peu tôt pour que les locaux soient en mesure de s’imposer.

Thibault : C'était pareil en 2023 ! Ils marchaient sur tout le monde en coupe d'Europe avec des victoires bonifiées à tout-va et des fessées, même contre Toulouse en demie. Et on a vu ce que ça a donné en finale. L'état de forme au niveau national n'est pas vraiment une indication. Une chose est sûre, ce sera un match de costauds. Le moindre détail va compter pour la victoire.

Lucas : C’est sûr, oui ! Mais cette saison, La Rochelle a déjà perdu à domicile, tandis que la province irlandaise enchaîne les victoires à l’extérieur ! En plus de cela, des atouts majeurs manquent aux Rochelais, comme de gros porteurs de ballons qui ont pris du repos après le mondial. La Rochelle reste un adversaire dangereux, mais les antécédents entre les deux équipes me font penser que les Irlandais vont véritablement prendre leur revanche, je vois même une masterclass de ces derniers.

Thibault : Il manque aussi du monde côté irlandais et pas des moindres comme un certain ouvreur aux tempes grisonnantes. Le Leinster a aussi un nouvel entraîneur. Alors oui, ils tournent bien en championnat, mais ils ne sont pas encore rodés. La Rochelle part avec plusieurs avantages : l'expérience du groupe et le fait de jouer à domicile. On peut compter sur l'entraîneur irlandais du Stade Rochelais pour trouver les bons arguments. La machine rochelaise commence à se mettre en route. Je pense qu'ils empocheront les points de la victoire, non sans mal, lors de ce premier affrontement au sommet.

Lucas : Malheureusement, je pense qu’on risque d’être déçu. Cette saison est vraiment particulière, et je ne suis pas sûr que les têtes des Rochelais soient prêtes à livrer une guerre d’un tel niveau ce week-end. À contre-cœur, je vois les Irlandais prendre le score rapidement, et cadenasser le jeu en deuxième période. Je pars sur une victoire des Irlandais 22/32.

