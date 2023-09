CLASH PRONOS. France/Nouvelle-Zélande : des Bleus rutilants ou contrariés ? Lucas et Thibault ne sont pas d'accord

Qui va remporter le match d'ouverture du Mondial 2023 ? La France ou la Nouvelle-Zélande ? Lucas et Thibault sont d'accord sur un point : succès des Bleus.

On y est ! Après plusieurs années d'attente, sept pour être exact depuis l'annonce officielle par la fédération internationale, le coup d'envoi du Mondial 2023 sera donné ce vendredi avec le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande. Depuis le tirage au sort des poules en décembre 2020, les supporters du monde entier trépignent à l'idée de voir les Bleus et les Néo-Zélandais croiser le fer. Une rencontre aux airs de finale dont le scénario est difficile à prévoir. On le sait, le résultat n'impactera pas la qualification des deux nations à condition de remporter les trois autres rencontres. Néanmoins, les Tricolores auront à coeur de rentrer dans la compétition de la meilleure des manières devant leur public. En face, on retrouve des Néo-Zélandais remontés après la défaite de 2021 et surtout habitués à remporter tous leurs matchs de poules. Nos rédacteurs Lucas et Thibault sont d'accord sur le fait que la France devrait démarrer son Mondial avec les points de la victoire. Néanmoins, ils n'ont pas la même vision du match.



Thibault : C'est un premier match sans pression pour les deux équipes. Une défaite n'aura pas vraiment d'impact sur la qualification à condition de remporter les autres rencontres. Dans tous les cas, il faudra se farcir un gros en quart. Par contre, les Néo-Zélandais ne débarquent pas dans les mêmes conditions qu'en 2021. Les Bleus ne vont clairement pas leur rouler dessus.

Lucas : Au contraire, je pense que de la pression, il y en aura pour ce match ! La France accueille les Néo-Zélandais pour la première Coupe du monde en France, ils auront donc à cœur de marquer les esprits. En plus de cela, je trouve la Nouvelle-Zélande bien moins dominatrice que ces dernières années, un large succès ne m’étonnerait pas.

Thibault : Entre la cérémonie qui va durer des plombes, les émotions à gérer et des Kiwis remontés comme des coucous pour faire taire les supporters, les Tricolores ne vont pas avoir la vie facile. Il est même probable que les visiteurs prennent le score. Ce sera un bon test pour cette équipe de France qui va devoir envoyer du jeu pour marquer. Sa défense sera mise à rude épreuve.

Lucas : Pour le coup, j'ai l’impression que nos Bleus sont en mission, rien de ne sera laissé au hasard ! Justement, je pense que le score va se faire en première mi-temps, avec une grosse entame de match. Je vois bien la France virer en tête avec 15 points de plus à la pause. Les Bleus savent à quoi s’attendre, ils sont prêts pour délivrer une performance aboutie qui sera le fruit d’une longue et dure préparation.

Thibault : Non je ne partage pas cet avis. Le staff n'a cessé de répéter que la préparation allait se poursuivre même pendant les matchs de poules. Cette première rencontre n'est pas l'objectif des Tricolores, c'est la finale. Pour être champion, il faut monter en puissance pendant la compétition. Faire le show lors du match d'ouverture pour se faire plier en quart, c'est pas utile. Victoire française, mais courte, 24 à 21 pour moi.

Lucas : Et faire le show en match d’ouverture et gagner en quart ? C’est encore mieux ! Le pique de forme des joueurs de l’équipe de France devrait être atteint, et comme nous les Néo-Zélandais ont de la casse à des postes clés. Notre deuxième ligne ultra-aérienne pourrait nous permettre d’avoir la main sur la touche durant toute la rencontre. Je vois une plus large victoire, 29 à 18 pour nos Bleus !

Vous l'aurez compris, chacun de nos rédacteurs défend sa position. Ce que l'on espère tous, c'est qu'il y aura du spectacle et pas de casse, d'un côté comme de l'autre. Ce match au sommet donnera le ton de la compétition. On espère que le jeu prendra le pas sur l'enjeu et que l'indiscipline n'aura pas trop d'impact sur le résultat final. Il nous tarde d'y être.