CLASH PRONOS. France vs Écosse, le Match Qui Déterminera le Futur des Bleus ! L'heure de la révolte ou des regrets ?

Battus à Marseille, les Bleus se déplacent en Ecosse samedi en ouverture de la deuxième journée du Tournoi. Un match relevé pour des Tricolores qui n'ont pas montré beaucoup de sérénité contre l'Irlande. Un nouveau cycle commence pour les joueurs comme pour le staff et il y a encore des réglages à trouver pour tout le monde. Si l'Irlande n'était l'adversaire idéal pour entamer la compétition, l'Ecosse pourrait bien être celui dont les Français ont besoin pour retrouver le chemin de la victoire. Mais sera-t-elle enfin au rendez-vous ? Nos rédacteurs n'ont pas le même avis sur la question.

Thibault : Salut Théo, cette semaine, le match qui nous intéresse n'est autre qu'Ecosse/France. Les Bleus sont attendus au tournant après le revers concédé à Marseille face à l'Irlande. Une rencontre qui n'aura rien d'une balade de santé pour moi.

Théo : Salut ! Elle n’en aura rien d’une pour moi non plus aha ! La victoire à 40 pts d’il y a 2 ans a Murrayfield, c’est de l’histoire désormais ancienne. Beaucoup de choses ont changé depuis, notamment au niveau des absents, ou la France n’est pas vernie…

Thibault : Oui, c'est vrai que les Bleus ne sont pas au complet. Mais il y a quand même du talent. L'équipe de France est une bête blessée, pour reprendre la formule vue dans les médias cette semaine. Et elle possède suffisamment de ressources pour aller faire un coup à Murrayfield. Par contre, il va falloir s'envoyer... plus qu'à Marseille !

Théo : S’envoyer oui, mais aussi savoir mettre son jeu en place. Je pense qu’il y aura du mieux par rapport à la semaine dernière, surtout face à une équipe joueuse qui va convenir à ce qu’aiment les Bleus. En revanche, pas sûr que cela suffise encore niveau réglages, face à une belle équipe a l’extérieur… De mon côté, je pense à une défaite 28 à 24, à l’issue d’un match animé.

Thibault : C'est vrai que c'est une équipe qui convient mieux aux Bleus. Et qui est en pleine confiance après son premier succès depuis 2002 à Cardiff dans la compétition. Néanmoins, je pense que les Tricolores ont réglé la mire cette semaine. Ils vont être remontés comme des coucous. Je les vois bien avoir la main sur la rencontre, mais se faire peur. Une victoire d'un point ne me surprendrait pas. Peut-être 25 à 24.

Vous l'aurez compris, nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le résultat final. Entre les bleus d'Écosse, et ceux de France, on peut tout de même s'attendre à voir un match spectaculaire. En cas de défaite, ce serait une première pour les Tricolores depuis 2020. Jamais ils n'ont connu trois revers de rang toutes compétitions confondues.

