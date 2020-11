Christophe Dominici, un sourire et des appuis pour l'éternité

Disparu hier, l'ancien ailier du XV de France Christophe Dominici était un personnage aussi turbulent qu'attachant. Portrait d'une légende de l'histoire de ce jeu.

On dit souvent qu’il faut du temps à l’homme pour prendre la pleine mesure de ce qu’il est en train de vivre. Las, le rugby français et tous ses supporters, de près ou de loin, semblent pourtant bien mettre sur le doigt sur une émotion immense, un déchirement même, tant la disparition de Christophe Dominici ce mardi après-midi fait figure de tremblement de terre dans le microcosme de la balle ovale. Sans pousser le trait.

"Domi" ? C’était ce garçon intrépide, casse-cou, infiniment généreux autant que déroutant, de l’avis de tous. Un enfant de la Rade, un vrai, d’où il avait, qui sait, peut-être tiré ce caractère bien trempé autant que cette entièreté si caractéristique et ses qualités de guerrier. « Mini-Robot » - comme on le surnommait il fut un temps pour sa propension à danser des épaules lorsqu’il déambulait -, personne n’a jamais pensé pour lui. Et tous ceux qui s’y sont frottés durant sa trop courte existence s’y sont piqués.