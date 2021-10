Championship. Le Toulouse Olympique remporte la finale et fonce en Super League

Le Toulouse Olympique a dominé ce Million Pound Game pour s’adjuger une place en Premier League.

C’est acté, le Toulouse Olympique remporte ce Million Pound Game devant les 9 200 spectateurs du Stade Ernest Wallon. Ils rejoignent les Dragons Catalans en première division anglaise, eux qui ont perdu la finale de Super League ce samedi 09 octobre à Old Trafford. A 12 minutes du terme, Louis Bonnery, commentateur de cette finale, rassurait son confrère, Rodolphe Pirès, sur Bein Sports en disant : "On se rassurera quand ils seront au vestiaire". Une citation qui illustre toute la tension vécue au long du match. Ultra dominateur en première mi-temps, les joueurs de la ville rose ne se sont pas facilité la tâche durant la suite des hostilités. Championship. TO XIII/Featherstone Rovers. Toulouse vers l’Olympe et au-delà

Lors de la première période, le Toulouse Olympique a su prendre des points à chaque incursion dans le camp adverse. Une domination continue qui a amené les blancs et bleus marine à creuser un écart de 16-0 à la mi-temps. Le vétéran Rémi Casty réalise une entame réussie avec des percussions efficaces qui mettent à mal la défense de Featherstone. Magnifique essai inscrit par Latrell Schaumkel à la 20ème minute. Redoutable dans leurs œuvres, l'arrière Mark Kheirallah et le demi Tony Gigot ont fait tourner la tête des Anglais. Du côté britannique, le deuxième ligne Brett Ferres a tenté d’énerver les Toulousains à plusieurs reprises. Sans succès, ces derniers sont restés dans leur match même si l’on peut noter quelques défauts de discipline.

Légende du rugby à XIII français, Rémi Casty prend sa retraite sur une montée en Super League !

Venu du West Yorkshire sur l’autoroute M62, légendaire dans le monde du Rugby à XIII pour traverser la quasi-totalité des équipes professionnelles de Rugby League, les Featherstone Rovers ont vécu une soirée compliquée dans la Ville rose. Par l’intermédiaire de Brett Ferres, les Britanniques parviennent à inscrire leur premier essai de la partie à la 53ème minute. Le Toulouse Olympique piétine en ce début de seconde mi-temps et fait preuve d’un manque fréquent de réalisme. À la 60ème minute, Ferres est tout proche d’inscrire un doublé. Heureusement pour les Toulousains, le deuxième ligne lâche le ballon avant d’aplatir. Quand soudain, un coup de tonnerre retentit au-dessus du Wallon. Auteur d’un essai en première mi-temps, Mathieu Jussaume rentabilise les efforts des blancs et bleus en inscrivant le troisième essai des siens. Peu de temps après, John Davies inscrit un essai tout en puissance pour les Britanniques. Mais c’était sans compter sur le meilleur marqueur de l’histoire du Toulouse Olympique, Mark Kheirallah, qui inscrit son essai et le transforme. Le score n’évoluera plus et le TO XIII l’emporte avec un joli 30 à 12 au tableau d’affichage.