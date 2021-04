Champions Cup. Un nouveau format avec 4 équipes sudaf' ?

La Champions Cup pourrait ne plus être la même avec cette révolution dans le format : 4 équipes sud-africaines pour jouer la compétition ?

La pandémie mondiale pousse le monde entier à se poser des question sur le monde d'après. Les instances du rugby ne sont pas insensibles et proposent également des changements dans les compétitions. En ce début de semaine, un Top 15 a été proposé en France, ce qui sauverait de la relégation les clubs du fond de tableau. Au niveau européen les lignes bougent également.

Selon le Midi Olympique, l'actuel format de la Champions Cup pourrait changer et s'ouvrir aux équipes étrangères. La prochaine édition (2021-2022) sera sûrement celle du changement. La première évolution concerne le format même et les dates. On devrait voir une phase préliminaire avec deux poules de douze avec un début de phase finale en huitième aller-retour. Les quarts, les demis et la finale se joueraient en match direct.

L'autre changement concerne les participants. Les franchises sud-africaines sont en manque de matchs et de compétition et la récente Rainbow Cup a fait un flop. Si les dirigeants de cette compétition le décidaient, on pourrait voir des équipes sudaf' rejoindre la Champions Cup au nombre de 4 : Bulls, Sharks, Lions, Stormers. Ils intégreraient une compétition avec huit places pour la France, huit pour les Celtes et huit pour les Anglais. Si cette rumeur vient à être confirmée, la Coupe d'Europe prendrait un tout autre tournant et ne serait plus la même. Pour ce qui est de la logistique, aucune réponse n'a été apportée pour l'instant.