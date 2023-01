CHAMPIONS CUP. Trop indisciplinés, les clubs français ont coulé lors de cette dernière journée

Malgré une campagne globale plutôt mitigée pour les clubs français, tout était encore possible avant cette 4ème journée de Champions Cup. Malheureusement, ces derniers n'en n'ont pas profité.

RUGBY. Toulouse et La Rochelle à domicile, du lourd pour le MHR... Découvrez les huitièmes de Champions CupÀ l'inverse des dernières éditions de Champions Cup, les clubs français n'ont pas réellement brillé lors des phases de poule. À part bien sûr La Rochelle et Toulouse, qui ont chacun fini invaincu et recevront donc en huitièmes de finale, ainsi que le champion de France Montpellier, qui a également réussi à valider son ticket. Mais pour le reste, ce fut le néant, ou presque. Car si Castres n'a jamais été en mesure d'espérer quoi que ce soit dans cette compétition, le Racing 92, Lyon, l'UBB ou encore Clermont pouvaient tous viser une place en huitièmes de finale lors de ce dernier week-end. Malheureusement, il n'en fut rien, avec 3 défaites sur 4 rencontres. Seul le LOU a réussi à sortir son épingle du jeu, en vain. Mais au-delà du bilan des clubs français qui reste très moyen, c'est surtout la manière dont les choses se sont faites qui peut laisser des regrets. Car oui, il y avait la place de faire bien mieux ! Malheureusement, un point noir relie presque toutes les dernières défaites des clubs de Top 14 : l'indiscipline.

Si 3 formations représenteront l'Hexagone lors des huitièmes de Champions Cup, 2 autres auraient totalement pu valider leur ticket pour la suite. Clermont tout d'abord, qui devait s'imposer en Afrique du Sud du côté des Stormers. Et si la tâche paraissait presque impossible sur le papier, la rencontre fut assez surprenante. Les joueurs de l'ASM étaient d'ailleurs encore dans le coup aux alentours de la 50ème minute de jeu, puisque ces derniers menaient 9 à 6 ! Malheureusement, le carton jaune reçu par Anthony Belleau changea drastiquement le sort de cette rencontre : en effet, lors de cette période d'infériorité numérique, les coéquipiers de Cancoriet encaissèrent un cinglant 19-0. Sans aucun doute le tournant du match. Même son de cloche du côté de l'UBB. Bien parti face aux Anglais de Gloucester, les Bordelais ont écopé de trois cartons jaunes (Diaby, Boniface et Jalibert). Une indiscipline bien trop importante, surtout en Champions Cup. Par ailleurs, cette défaite condamna les espoirs du LOU, qui, en cas de victoire de Bordeaux face à Gloucester, aurait décroché la huitième place de la poule A, synonyme de qualification. Rageant. Enfin, et même si cette rencontre n'avait aucun enjeu, notons que le Castres Olympique a totalement coulé face à Exeter, 40 à 3. Un match là encore marqué par une indiscipline folle, les Castrais ayant écopé d'un carton rouge (Tukino), ainsi que de 3 cartons jaunes (Delaporte, Babillot et Azar).

