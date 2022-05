Champions Cup. Toulouse. Thomas Ramos va-t-il enfin faire l'unanimité grâce à ses performances ?

Étincelant depuis quelques semaines à Toulouse, Thomas Ramos a retrouvé son meilleur niveau. Va-t-il enfin gagner sa place au sein du XV de France ?

Thomas Ramos est-il en train de retrouver son meilleur niveau ? Possible, surtout lorsque l'on s'intéresse à la performance majuscule qu'a livré l'enfant de Mazamet samedi dernier sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin, face au Munster. Précis dans ses tentatives face aux perches, le numéro 15 toulousain a surtout excellé dans le jeu, se montrant sûr sous les ballons hauts, n'hésitant pas à négocier de bonnes relances et réalisant une passe sublime sur le pas pour l'essai de Lebel. Sans oublier sa sérénité au moment d'appréhender quelques ballons chaud près de sa ligne comme cette passe pour Dupont, ou au moment d'aplatir dans son en-but malgré une forte pression des Munstermen. Bref, depuis quelque temps, Ramos impressionne après un passage à vide au cœur de l'hiver. Au point de rebattre les cartes sous le maillot bleu et d'enfin faire l'unanimité ? Peut-être.

