Champions Cup. Toulouse avec ses stars tricolores pour la finale contre La Rochelle

Découvrez la composition du Stade Toulousain pour la finale de la Champions Cup ce samedi à Twickenham face au Stade Rochelais.

Découvrez la composition du Stade Toulousain pour la finale de la Champions Cup ce samedi à Twickenham face au Stade Rochelais. La suspension de Julien Marchand et la blessure de Zack Holmes ont poussé le staff à opérer des changements. Ainsi Mauvaka sera titulaire au talon. En deuxième ligne, Placines laisse sa place à Elstadt. Remplaçant en demie, Mallia sera titulaire pour cette finale au centre aux côtés de Ahki tandis que Ramos sera sur le banc. On y retrouve aussi Tolofua et Flament.