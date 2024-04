CHAMPIONS CUP. L'anecdote croustillante sur ‘‘Tic et Tac’’, les anciens complices devenus adversaires

Les deux anciens joueurs du XV de France Clément Poitrenaud et Frédéric Michalak se retrouvent en tant qu’adversaires ce week-end, pour un match décisif.

Clément Poitrenaud et Frédéric Michalak, deux noms qui résonnent avec nostalgie pour les supporters du Stade Toulousain et des Bleus.

Champions de France ensemble avec Toulouse en 2001 et 2011, champions d’Europe en 2003 et 2005, vainqueur du Tournoi des 6 Nations en 2004 et 2010, les deux Toulousains ont partagé de grands moments de leur carrière.

Une complicité que l’on retrouvait sur le terrain, dans une ligne d’arrière incroyable (Yannick Jauzion, Cédric Heymans, Maxime Médard, Rupeni Caucaunibuca, Vincent Clerc…), mais aussi en dehors.

Car les deux internationaux n’étaient apparemment pas les derniers pour taquiner leurs coéquipiers. L’ancien troisième ligne Christian Labit a d’ailleurs donné une anecdote, pour le moins particulière, sur les deux phénomènes.

Ils nous ont fait tellement de misères. Quand nous mangions le soir, ils en profitaient pour défoncer nos chambres. J’ai le souvenir, en équipe de France, que nous les avions attrapés. Nous les avions mis à poil, leur avions strappé les pieds, les poings, attachés dos à dos et nous les avons mis dans l’ascenseur. Nous avons appuyé sur tous les étages de l’hôtel qu’ils ont monté un par un. Et ce jour-là, ils tombent sur Jo Maso qui se retrouve nez à nez avec eux, attachés l’un à l’autre au moment de prendre l’ascenseur.’’ Christian Labit pour une interview pour La Dépêche

De la même génération, Clément Poitrenaud et Frédéric Michalak se sont portés garant de la bonne humeur au sein du Stade Toulousain, comme le témoigne Christian Califano pour La Dépêche.

Tic et Tac, ce sont des mecs qui ont toujours été des électrons libres, mais toujours respectueux par rapport aux anciens. Mais avec une certaine originalité et une certaine connerie qui a fait la légende du vestiaire du Stade Toulousain.’’

Ce dimanche, ce n’est pas dans la peau de joueurs, mais bien d’entraineurs que les deux amis se retrouveront à Ernest-Wallon.

Respectivement coach des lignes arrières, Frédéric Michalak (pour le Racing) et Clément Poitrenaud (pour Toulouse), n’hésiteront sûrement pas à chambrer le perdant selon le résultat de ce huitième de finale de Champions Cup.