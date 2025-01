CHAMPIONS CUP. ''On n'a rien montré'' : Urios bouscule les joueurs de l'ASM Clermont avant Bristol

Dans les colonnes du Midi Olympique, Christophe Urios est revenu sur les dernières prestations de son équipe et le problème récurrent de discipline des Clermontois.

Christophe Urios n’a pas mâché ses mots avant la réception de Bristol ce samedi en Champions Cup. Entre les ajustements tactiques, la discipline et l’orgueil à retrouver, le manager clermontois attend une réaction forte de ses hommes.

"Cela doit être un match marqueur"

Pour Urios, ce duel face aux Bears doit être bien plus qu’un simple match. Avec une qualification encore possible pour les huitièmes de finale, Clermont se doit de montrer son meilleur visage. "Cela doit être un match marqueur ! Mardi, j’ai senti encore de la déception chez les joueurs et cela m’a rassuré, parce que cela m’aurait embêté qu’ils arrivent avec une perruque blonde et un nez rouge. Là, on a basculé sur l’orgueil. On veut montrer qu’on a envie de faire un grand match. Sur le dernier match, on n'a rien montré".

Un message clair, destiné à piquer son groupe au vif, d’autant que la rencontre influera également la dynamique à venir. Avec le Six Nations, synonyme de période de doublons, l'ASM doit enchainer les bons résultats pour solidifier sa place dans le top 6 en championnat. Le déplacement à Pau suivi de la réception de Toulouse donnera le ton de la suite de la saison des Jaunards.

Un problème de discipline

Avec quatre cartons pour plaquage haut en cinq matchs, Clermont doit s’adapter à l’arbitrage en Champions Cup pour espérer exister dans la compétition.

Urios n’a pas manqué de revenir sur le carton rouge de Giorgi Akhaladze face à Bath : "En Top 14, cela aurait été une pénalité avec carton jaune. Là, l’arbitre a cherché sur tous les angles un carton rouge. Mais c’est la Champions Cup ! Cette compétition ne tolère rien, et c’est très bien, il faut protéger les joueurs."

Un adversaire imprévisible

Pour affronter une équipe de Bristol imprévisible, Urios a identifié la clé : conserver le ballon. "Ils jouent beaucoup ! Depuis plusieurs années, au moins. Ils utilisent très peu le jeu au pied, c’est un collectif très fort sur l’attaque avec beaucoup d’alternance, même depuis leur en-but. Chaque fois que nous aurons le ballon, on sera moins en danger."

Christophe Urios annonce la couleur avant un des matchs les plus importants de la saison de l'ASM. Un succès serait synonyme de qualification et montrerait la progression du club ces dernières années. Malheureusement, les pensionnaires du Michelin n'ont plus connu les phases finales européennes depuis la saison 2021/2022. À l'époque, leur parcours s'était arrêté dès les huitièmes de finale après une double défaite face aux Leicester Tigers.