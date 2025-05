CHAMPIONS CUP. Supporters français, voici pourquoi Alex Mitchell doit vous inquiéter

Au cœur du jeu des Saints, il y a lui. Alex Mitchell, 27 ans, c’est le demi de mêlée que tout manager rêverait d’avoir. L’international anglais est le poumon du jeu de Northampton.

Depuis 2017, il ne cesse de monter en puissance. Formé chez les Wanderers, sacré en Premiership Cup, il a franchi chaque étape avec patience. Aujourd’hui, il est l’un des meilleurs à son poste en Europe. Et c’est lui qui dictera le tempo face à Bordeaux-Bègles samedi soir.

Mitchell est redoutable dans l’exécution. Contre le Leinster en demi-finale, c’est lui qui a mis le feu. Deux pénalités jouées rapidement, des lancements millimétrés, une passe décisive pour Pollock… il était partout. Le genre de match où tout part de lui.

🎙️ "That is one of the best clearance kicks you will see!"



Alex Mitchell nails a stunning 50:22 kick. Or is it a 22:22?#GallagherPrem | #NORvBRI pic.twitter.com/ARBfflFAYD