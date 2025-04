Champions Cup. Stade Rochelais. Alldritt capitaine, Skelton en cage : une équipe prête au combat pour faire plier le Munster

À Deflandre, c’est un 8e de finale de feu qui attend La Rochelle. O’Gara aligne un XV solide, équilibré, avec un pack d’expérience et une ligne de trois-quarts prête à transpercer.

Un triangle arrière qui peut faire très mal

Ce samedi à Deflandre, les Jaune et Noir s’apprêtent à vivre un 8e de finale aussi explosif que symbolique face au Munster. Et pour ce rendez-vous crucial, Ronan O’Gara aligne une composition qui sent bon les grands soirs : du lourd devant, de l’expérience derrière, et un banc prêt à faire la différence.

Sans Danty et Boudehent, mais avec Kerr-Barlow et Nowell remis sur pied, La Rochelle n’a pas tremblé au moment de composer son XV. À l’arrière, Dillyn Leyds mènera le triangle offensif avec Bosmorin et Nowell aux ailes.

Au centre, Seuteni et Thomas amènent vitesse, vista et créativité. West tiendra l’ouverture, préférée à Hastoy, remplaçant de luxe.

Un pack au complet pour dominer devant

C’est sans doute là que tout se jouera. Face à des Irlandais denses, le pack rochelais s’avance avec des intentions, mené par Alldritt, capitaine au four et au moulin.

Wardi, Bourgarit et Atonio composeront une première ligne solide, tandis que Skelton et Lavault feront parler les kilos dans la cage. À noter la titularisation d’Oscar Jegou, qui confirme son statut grandissant en 3e ligne, au côté de Botia.

Stade Rochelais 1 Wardi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Lavault 5 Skelton 6 Botia 8 Alldritt 7 Jegou 9 Kerr-Barlow 10 West 11 Bosmorin 12 Seuteni 13 Thomas 14 Nowell 15 Leyds 16 Lespiaucq 17 Kaddouri 18 Kuntelia 19 Dillane



20 Cancoriet 21 Haddad 22 Hastoy 23 Favre

Un match de tous les dangers

Ce choc face au Munster, “qui n’aura rien d’amical” comme le rappelle le club (source), s’annonce tendu. Les Irlandais ont faim, ne cachent pas leur impatience de venir en découdre à Deflandre, et savent être redoutables lorsqu’ils sont dans un bon jour.

La Rochelle, qui veut relancer sa saison après une trop longue série de matchs sans victoire, a mis les bouchées doubles à l'entraînement. Reste à transformer la recette en succès.