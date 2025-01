Champions Cup. Sans panache, le Stade Toulousain dompte les Sharks, un match frustrant

Le Stade Toulousain domine les Sharks à Durban (8-20) dans un match stratégique. Mais en laissant échapper le bonus offensif, les Rouge et Noir perdent la tête de leur poule.

Choc à Durban ce samedi en Champions Cup entre les Sharks et le Stade Toulousain. Leader de sa poule avec dix points au compteur, le champion en titre défiait Kolisi et plusieurs autres Springboks dans le cadre de la 3e journée. Une rencontre sur laquelle planait un air de revanche de chaque côté.

Si les locaux ont mis beaucoup d'intensité, les visiteurs avaient la première vraie occasion avec une percée de Mauvaka puis une course dans la défense de Dupont. Malheureusement, sa passe n'a pas trouvé les mains de Kinghorn. Après une séquence défensive, un superbe 50/22 de Ntamack permettait à Toulouse de s'offrir une très belle occasion. Les gros prenaient les choses en main et Meafou marquait en puissance avant la 10e minute.

Toulouse domine, mais patine

Les hommes de Mola étaient bien rentrés dans la rencontre, mais manquaient un peu de justesse malgré tout. Avec des passes mal ajustées et des pénalités (5) trop facilement concédées (3-7, 14e). Malgré une possession de seulement 39 %, on sentait que les Toulousains pouvaient faire la différence à chaque instant malgré la chaleur. C'est une fois de plus avec un jeu au pied long de Kinghorn que le Stade s'invitait dans le camp adverse. Mais le ballon n'était pas bien négocié en touche. Quelques instants plus tard, une belle valise de Dupont se terminait par un en-avant de Mauvaka. Ntamack n'ayant pas eu les cannes pour aller en Terre promise après le gros travail de son compère de la charnière.

Une bonne séquence toulousaine sur un ballon de récupération débouchait sur un nouvel en-avant. Mais Toulouse récupérait une pénalité, choisissait la touche, défiait en mêlée avant d'écarter. Nouvelle occasion manquée au moment où Lebel passait en touche sur la passe au pied de Ntamack. Une rencontre jouée sur un faux rythme face à des Sharks visiblement émoussés physiquement et incapables d'accélérer. C'est avec beaucoup d'intelligence que le Stade choisissait la pénalité à la 35e. La première tentée par Ramos dans cette compétition pour Toulouse (3-10). Une course en bord de touche de Dupont permettait aux champions en titre de terminer la première période par une nouvelle pénalité. De quoi récompenser les efforts. Mais au vu de ces derniers, le score aurait pu être plus large (3-13).

Ramos porte le Stade

A ce moment-là, l'UBB prenait la tête de la poule à la faveur de son bonus offensif déjà en poche sur la pelouse d'Exeter. Bien décidés à reprendre leur place, les Toulousains lançaient le second acte avec beaucoup d'envie. C'est finalement l'Écossais Kinghorn qui a franchi la ligne de craie des Sharks après une superbe chistera de Ramos. Lequel rajoutait deux points pour faire un premier break (3-20). Avec 23 fautes de mains à la 53e, ce match n'était pas vraiment celui que les supporters attendaient. La faute notamment à des Sharks bien loin de poser des problèmes aux protégés de Mola.

Lesquels usaient du jeu au pied avec efficacité par Ntamack avec un nouveau 50/22 de qualité pour s'offrir une belle occasion dans les 22 mètres adverses. Mais c'est encore un ballon perdu qui stoppait les intentions toulousaines dans la zone de marque. Le bonus offensif était encore loin d'être dans la poche des visiteurs. Alors qu'on attendait une fin de match à la faveur du Stade, ce sont les Sharks qui marquaient en fin essai pour réduire la marque (6-20, 68e).

Pas vraiment de quoi inquiéter le Stade Toulousain qui repartait d'Afrique du Sud avec une troisième victoire en autant de matchs. Qui laissait filer le bonus offensif et par la même occasion la première place du groupe au profit de l'UBB. Des Bordelais qui, dans le même temps, ont passé près de 70 points à Exeter. Tout se jouera la semaine prochaine avec la réception de Leicester pour Toulouse et des Sharks pour Bordeaux.