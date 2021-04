CHAMPIONS CUP. Un XV inchangé pour aller défier Clermont : la compo du Stade Toulousain

Sur la pelouse de Clermont, dimanche en quart de finale, Toulouse alignera la même équipe que la semaine passée au Munster.

À Toulouse comme ailleurs, on ne change pas une équipe qui gagne ! Après la performance gigantesque des siens sur la pelouse du Munster samedi dernier, Ugo Mola a donc naturellement choisi de conserver un XV de départ quasiment identique. Seul Yoann Huget fait son retour sur le banc, en lieu et place du jeune Delibes, pourtant auteur d'une belle entrée à Thomond Park. François Cros et Selevasio Tolofua entoureront donc Jerome Kaino, titulaire en 8, quand les jumeaux Arnold composeront à nouveau un poison en touche en deuxième ligne. Derrière, Antoine Dupont et Romain Ntamack guideront évidemment leurs coéquipiers à la charnière, quand Pita Ahki et Zack Holmes constitueront de nouveau la paire de centres. Beaux duels également aux ailes, puisque Lebel et Kolbe feront face à Penaud et Raka.

Toulouse 1 Baille 2 J. Marchand 3 Faumuina 4 Ri. Arnold 5 Ro. Arnold 6 Tolofua 8 Kaino 7 Cros 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Holmes 14 Kolbe 15 Médard 16 Mauvaka 17 Castets 18 Aldegheri 19 Tekori



20 Flament 21 Placines 22 Germain 23 Huget

A noter que Toulouse a de nouveau choisi l'option d'un banc à 6 avants, où l'apport des Mauvaka, Tekori ou Flament pourrait être précieux.