RUGBY. CHAMPIONS CUP. UBB. Quel visage pour le choc face aux Saracens ?

Capable de battre le Stade Toulousain puis de s’incliner face à Lyon, l’UBB devra se montrer sous son meilleur jour pour battre les triples champions d’Europe.

Une semaine après la défaite à Lyon (27-10), Bordeaux doit se ressaisir avec la réception des Saracens ce samedi.

Une affiche qui a déjà eu lieu plus tôt dans la saison, en janvier, avec une démonstration des coéquipiers de Matthieu Jalibert. Les français avaient inscrit pas moins de 9 essais, pour un score final de 55 à 15 sur la pelouse de Chaban-Delmas.

Un scénario rêvé par l’entraîneur Yannick Bru, qui s’attend à un match bien plus serré, loin de la plus grosse défaite encaissée par les Saracens en compétition européenne (de leur histoire) en début d’année.

Ce serait piégeux de se retourner sur cette performance où on avait mis beaucoup d’intensité mais où on avait eu énormément de rebonds favorables. Toutes les planètes étaient alignées, on avait eu une réussite insolente. Ça ne se reproduira pas, c’est sûr.’’ Yannick Bru pour France Bleu Gironde

A l’image du XV d’Angleterre qui a repris confiance en lui, les Saracens sont souvent la copie du XV d’Angleterre donc je pense qu’on aura une tout autre équipe des Saracens qui est dans une autre dynamique physique, mentale et qui aura forcément un peu de colère.’’

L’UBB régale en Champions Cup

Si Bordeaux n’est pas l’équipe la plus constante du TOP 14, capable de réaliser de très belles performances comme lors de la victoire à Toulon (37-32) ou contre le Stade Toulousain d’Antoine Dupont (31-28). Mais aussi de perdre à domicile contre (10-20) ou de sombrer à Castres (41-12).

L’UBB a enchainé les matchs de très haut niveau en Champions Cup. Une victoire record face aux Saracens, une sérieuse prestation sur la pelouse du Connacht (victoire 5-41), ou la victoire à domicile contre Bristol (36-17).

Hormis la défaite sur la pelouse des Sud-Africains des Bulls (46-40), les Bordelais ont dominé leurs adversaires et ont fini premier de poule.

Une domination que les Girondins ont réussi à allier avec un jeu spectaculaire. Avec une ligne d’arrière proche de celle du XV de France (Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Damian Penaud, Yoram Moefana, Louis Bielle-Biarrey, Nicolas Depoortère), l’attaque fut en réussite dans ce début de Champions Cup, avec plus de 36 points inscrits à chaque rencontre.

Cette supériorité se retrouve aussi dans les statistiques. L’UBB est l’équipe qui marque le plus d’essais (à égalité avec Toulouse), franchie le plus, tout en possédant la deuxième meilleure touche de la compétition (avec 91% de réussite).

Bordeaux endosse donc le statut de favori à domicile face aux Sarries, même si tout peut évidemment arriver face aux Anglais, habitués à ces phases finales de Champions Cup.