Champions Cup. Ntamack, Meafou, Willis, Capuozzo, Toulouse veut transformer le Stadium en piège à requins

Le Stade Toulousain ne veut rien laisser au hasard. Pour ce 8e face aux robustes Sharks, Ugo Mola aligne un XV quasi-type, entre équilibre et puissance.

Ce dimanche à Ernest-Wallon, Toulouse jouera son 8e de finale de Champions Cup face aux Sharks de Sale. Et à l’approche de ce choc frontal, le staff toulousain n’a pas fait dans la demi-mesure : une compo quasi-type, avec les cadres en place, les jambes affûtées, et l’ambition de frapper fort d’entrée.

Paul Graou, le nouveau patron de la mêlée

Privé d’Antoine Dupont pour de longs mois, Ugo Mola confie sans sourciller les commandes de l'attaque à Paul Graou pour animer le jeu. Le demi de mêlée du moment aura les clés du camion, avec à ses côtés un Romain Ntamack qui, malgré un genou un peu raide, est sur la pente ascendante.

Derrière, la ligne de trois-quarts est aussi séduisante que complète : Capuozzo, Ramos, Barassi, Ahki, Kinghorn… les arguments offensifs ne manquent pas.

Et ça pourrait faire des étincelles, jusqu'à mettre le feu à la défense anglaise. On a vu quel point Capuozzo était chaud face à Pau la semaine. Le public ne demande qu'à le voir briller ce dimanche.

Un pack armé pour répondre à la puissance anglaise

Face au gros pack des Sharks, renforcé par une colonne vertébrale façon mini-Springboks, Toulouse aligne un huit de devant dense, mobile, et surtout très complémentaire. Pas de Baille sur la feuille de match, mais Ainu'u, Marchand et Aldegheri en première ligne.

Cros, Willis, Roumat en 3e ligne, Flament et Meafou dans la cage, le plan est clair : rivaliser dans les zones d’impact et imposer le tempo. Ce pack de Sale fait peur, mais Toulouse sait répondre.

Sur le banc, la profondeur reste impressionnante. Avec Neti, Cramont, Merkler, ou encore Jelonch en impact player, les Rouge et Noir ont de quoi maintenir l'intensité. Costes, Mallia et Vergé font également partie des finisseurs.

Le Stade Toulousain indique via son site officiel que "Richie Arnold, Joshua Brennan, Santiago Chocobares et Kalvin Gourgues entament ont suivi une semaine de travail de course et de renforcement."