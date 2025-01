Champions Cup. Nostalgie, rareté : Pourquoi Toulouse vs Leicester est (vraiment) une affiche de gala ?

Le Stade Toulousain reçoit Leicester ce dimanche pour conclure sa phase de poules. Une affiche rare et chargée d’histoire, où l’ambition d’un succès bonifié est au cœur des enjeux.

Ce dimanche, le Stade Toulousain accueille Leicester avec l'ambition de terminer sa phase de poules par un succès bonifié. Ce que les hommes d'Ugo Mola n'étaient pas parvenus à faire sur la pelouse des Sharks le week-end dernier.

Stade Toulouse/Leincester, une affiche rare

Une affiche relevée qui nous rappelle les grandes heures de la formation anglaise. Les Tigres comptent en effet deux titres pour trois finales jouées. Dans les années 2000, Leicester jouait en effet les premiers rôles en H Cup. A l'image de l'ensemble du rugby anglais, les Tigers peinent à retrouver leur mordant depuis la folle épopée des Saracens.

Si ce Stade Toulousain/Leicester a des airs de classique pour certains supporters. Les affrontements entre ces deux clubs en coupe des champions est plus que rare. La dernière fois que Toulousains et Anglais ont croisé le fer, c'était en 2013. Une éternité dans le monde du rugby.

A l'époque, les Rouge et noir avaient été battus 9 à 5 sur la pelouse de Leicester dans des conditions très compliquées à cause de la neige. Il faut dire que Lionel Beauxis et Luke McAlister avaient manqué 17 points au pied ! Sans oublier un essai refusé à Picamoles.

La réalisation de Yoann Huget n'avait pas suffi face aux trois pénalités de Toby Flood. Un revers qui avait éliminé le Stade Toulousain de Guy Novès de la course au titre. Les Tigres avaient, eux, validé leur billet pour les quarts.

Terminer le boulot par un succès bonifié

On peut s'attendre à un résultat bien différent ce dimanche. La dernière fois que Toulouse a accueilli Leicester, les locaux l'ont emporté 23 à 9. C'était en 2012, soit cinq ans après la dernière affiche entre ces deux clubs. Déjà soldée par un succès 22 à 11.

Au total, on ne compte que quatre matchs entre le Toulouse et les Tigers dans l'histoire de cette compétition. Ils n'ont jamais croisé le fer lors des phases finales. Et pour l'heure, personne n'a le dessus.

Le Stade a remporté ses deux matchs à domicile à l'instar de Leicester. Les hommes de Mola ont l'occasion de prendre l'avantage. Forts de leurs trois succès en autant de rencontres dans cette coupe des champions, ils entendent faire un match solide comme l'avait fait Bordeaux lors de la première journée avec un succès 42 à 28.