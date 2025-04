CHAMPIONS CUP. L’UBB domine le Munster et file en demie : les fans se sont délectés sur les réseaux sociaux

Ce samedi, l'UBB recevait le Munster en quart de finale de la Champions Cup. Au bout, une qualification en demie pour des Bordelais qui n'ont plus atteint le dernier carré depuis 2021. Les Irlandais courraient après cette qualification depuis 2019. Une rencontre qui a régalé les supporters bordelais sur les réseaux sociaux.

#UBBvMUN oh putain la mêlée du Munster

Ptdrrr c’est quoi cette pelouse à chaban Delmas ??? On dirait l USAP avant la synthétique 🤣🤣 #UBBvMUN

Essai de Penaud pour l'UBB.

Sans juger la faute ou quoi que ce soit on voit vraiment de plus en plus de simulations exagérées pour jouer le carton.

B.Tameifuna en fait trop selon moi.#UBBvMUN