CHAMPIONS CUP. Les vieux roublards du Munster peuvent-ils (vraiment) refaire le coup face à l’UBB ?

Le Munster, cornaqué par ses quelques dinosaures du rugby européen, sait faire déjouer ses adversaires. A l’UBB de ne pas tomber dans le piège et de savoir développer son jeu rapide et instinctif.

Samedi, face à une équipe de l’UBB encore jeune sur la scène européenne, c’est un monstre du rugby du vieux-continent qui va se dresser à Chaban-Delmas. Car ce n’est pas un club, mais une province, pas un amateur, mais un aficionado de la Champions Cup qui va à nouveau se déplacer en France suite à son succès à La Rochelle en 8ème de finale (24 à 25).

Si le Munster, autrefois double vainqueur de la HCup, n’est plus l’ogre qui fut, la formation historiquement pénible à jouer l’est restée, peu importe les époques. D’ailleurs, même en ne fournissant plus à l’équipe d’Irlande que 2 à 3 internationaux en puissance et en étant privée de son élément de plus talentueux (le Néo-Zélandais Alex Nankivell, suspendu), elle a renversé le Stade Rochelais.

Un dépucelage en Champions Cup au Munster : l’Aviron Bayonnais plongé dans l’enfer de Thomond ParkSaura-t-elle en faire de même face à une UBB assurément plus fraîche, plus jeune et plus rapide qu’elle ? Cette équipe sait en tout cas à quoi s’attendre : "Nous ne voulons pas nous contenter d’un seul match, nous en voulons trois autres. Cette victoire restera comme l’une des plus belles, mais cela n’aura pas d’importance pour nous si nous ne réalisons pas une bonne performance à Bordeaux," disait le capitaine Tadgh Beirne pour l'Irish Indépendant.

À cette période de l’année, nous avons tendance à réaliser des performances et nous devons continuer à consolider cela. Il faudra doubler notre performance contre Bordeaux.

Pour cela, l’équipe basée à Limerick se reposera certainement sur sa grinta, la puissance de son paquet d’avants et son expérience immense. Avec quelques dinosaures du rugby irlandais que le Tournoi des 6 Nations connaît bien : Tadgh Beirne, donc, mais aussi Peter O’Mahony ou Conor Murray, qui sera lui sur le banc.

Des vieux roublards, toujours aussi pénibles et qui savent utiliser leur vice autant que l’UBB sait déplacer le ballon. À l’image du 8ème de finale lors duquel ils ne cessèrent de casser le rythme que tentaient d’imposer les Rochelais. Notamment lors des arrêts de jeu. À l’Irlandaise, quoi…

Un pack redoutable

Samedi, Bordeaux et sa patrouille de France devront donc ne pas tomber dans le piège que leur tendra le Munster, soutenu par sa sempiternelle Red Army.

Une formation qui, en plus d’un pack épais-canapé (Loughman, Jager, Kleyn, Coombes et les autres noms cités), est désormais dynamisée par la présence de l’ancien électron libre de Lyon Thaakir Abrahams, et pourrait finalement pouvoir compter sur Nankivell sur ce match, après avoir fait appel de sa suspension.

De quoi faire sourciller une UBB dont le pack a régulièrement été mis à mal en Top 14 ces dernières semaines, face à des formations bien moins âpres que ne le sont la team du général Gavin Coombes ? On espère que l’ancien munsterman Joey Carbery saura donner quelques "tips" gagnants aux Girondins…