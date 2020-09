Champions Cup - Les Toulousains craignent le même traitement que le Castres Olympique

Le Stade Toulousain pourrait se voir privé de demi-finale de Champions Cup en raison de la pandémie de Coronavirus. Mais comment ?

Le Stade Toulousain s'est imposé de la plus belle des manières face à l'Ulster, ce dimanche. Le public d'Ernest-Wallon a pu apprécier le jeu des rouges et noirs et le score fleuve : 36 à 8. Dans l'autre quart de finale, Exeter affrontait les Northampton Saints à domicile. Ils se sont imposés sur le score de 38 à 15 et l'EPCR a décidé d'établir des demis-finales à domicile pour l'équipe la mieux classée. La demi-finale sera donc à Exeter pour les Toulousains.

Challenge Cup - Après le forfait de Castres, on connaît déjà les affiches des demies

Mais la pandémie mondiale pourrait en décider autrement. Le Castres Olympique s'est vu éliminé de la Challenge Cup sans jouer, après des cas de coronavirus dans l'équipe, à moins de 24 h du match face au Leicester. L'histoire pourrait se répéter avec le déplacement des Toulousains à Exeter. Si des cas positifs de coronavirus sont détectés dans le club français, ils devront dire adieu à la demi-finale et à une possible place en finale de Champions Cup. Un report de la demi-finale n'est pas envisageable et Ugo Mola le sait bien : "J’ose espérer, avec toutes les règles et les mesures nécessaires, qu’on aura l’occasion de pouvoir aller s’exposer en Angleterre. Je suis navré qu’une équipe française n’ait pas pu jouer son quart de finale de Challenge Européen", France Bleu.

Les joueurs sont conscients que les risques sont élevés, ils devront redoubler d'efforts sans pour autant se priver de vivre. Antoine Dupont connaît l'importance d'être vigilant cette semaine, comme il l'a déclaré à France Bleu : "Si Ugo Mola avait une grotte sous la main... On ne peut pas non plus rester cloîtré chez soi. On ne peut pas faire n’importe quoi, mais il faut continuer de vivre en prenant les précautions. C’est sûr que l’on va faire encore plus attention cette semaine que les autres".